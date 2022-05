El Club Billar Alt Empordà Erato de Figueres ha recuperat el seu Open a 3 bandes

Armand Calsina va posar la primera pedra del que al cap d’uns anys esdevindria l’actual club de billar. Les primeres competicions es van dur a terme a l’antic local de la plaça Josep Tarradellas i al cap de poc l’entitat es va traslladar a l’Erato.

Inaugurat l’any 1987 pel president Joan Porta, les taules del Club Billar Erato han vist passar-hi jugadors d’alt nivell. Xavier Arenaza (Campió d’Espanya), Lluís González (Campió de Catalunya) i el mític mestre Valerià Parera, que molts el recordaran pel Nadal a tres bandes de TV3, foren presents a Figueres fa uns anys quan es feien exhibicions d’alt nivell.

Els millors moments del club van ser a les dècades dels 80 i 90 quan comptaven amb gairebé 50 socis. El temps ha anat passant i les dificultats per mantenir les instal·lacions i un local amb condicions demanen molta dedicació i un temps que a vegades és complicat de compaginar quan es tracta d’una entitat sense ànim de lucre.

L’actual president Pitu Garcia recorda amb nostàlgia i alegria els temps passats i destaca la gran importància de l’esport com a eina per socialitzar-se i mantenir-se viu. Aquesta ha estat una de les raons per les quals durant les fires de la Santa Creu van decidir recuperar el torneig que, a causa de la pandèmia, s’havia suspès els dos darrers anys. El divendres 6 de maig es va celebrar a les seves instal·lacions la final del VIII Open de Billar a 3 bandes. El torneig, que comptava amb dues categories diferents, va brindar als participants una tarda de billar de qualitat. El jugador local Alberto Gómez va derrotar al colombià Carlos Restrepo per 30 a 16 i es proclamà campió absolut. D’altra banda, al grup B, Jaume Sánchez es va imposar a Francis Jiménez per un ajustat 25 a 23. El regidor d’Esports, César Barrenechea, va participar en el lliurament de premis.

Els membres del club paguen una quota mensual que els permet l’accés a les instal·lacions els dies laborables. Conscient que el seu és un esport minoritari, i que el club compta amb uns socis d’edat avançada, el president Pitu Garcia destaca la implicació de tots els membres per tirar endavant l’entitat. Tant el president com l’Alberto recalquen la gran importància de mantenir actiu el club tot i les adversitats i els moments complicats.

La cohesió social que aporta als seus integrants és de vital importància. «Tot i que el billar sigui un esport amb pocs adeptes, compartir aquesta afició fomenta un molt bon ambient i el grup de socis està molt ben avingut» remarca Gómez.