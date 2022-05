El president del Club Hoquei Figueres, Jordi Vidal, qui encapçala l’entitat des del passat mes d’agost veu «amb optimisme» la recta final de la temporada. Aquest any el primer equip del club té la possibilitat de pujar de categoria després d’encadenar una lliga amb bons resultats dins i fora de la pista. Han finalitzat tercers al grup 3 de Tercera Catalana i ara disputaran el play-off d’ascens contra el Club Patí Monjos.

Aquest és el segon any que el club compta amb un primer equip, el qual està format per veterans amb passat al Jonquera i gent de la casa. Aquests jugadors del primer equip també formen part de l’staf tècnic de l’entitat entrenant a equips de la base. El president, molt entusiasmat de la massa social que conforma el Club Hoquei Figueres, troba imprescindible l’equip sènior de l’entitat, ja que «són els referents pels jugadors i jugadores més petits». Els figuerencs esperen una eliminatòria molt igualada amb un rival molt potent a domicili. «Necessitem fer un molt bon partit a casa i estic segur que l’afició estarà al costat de l’equip en tot moment», comenta el president Valls. El primer partit de l’eliminatòria es disputarà el proper diumenge 22 de maig a la tarda al pavelló Rafel Mora. La tornada serà a Santa Margarida i el Monjos el dia 29 partit en el qual es decidirà l’ascens a segona catalana.

No només el primer equip està fent un gran any. Aquesta temporada el club, també té una escoleta pels més petits i un total de 9 equips federats dels quals en destaca clarament el Benjamí A. Aquest equip ha competit aquest any a la categoria de plata de Girona i segueix invicte fins ara. Recentment, ha guanyat la primera eliminatòria contra el Banyoles B. Aquests èxits demostren que l’esport formatiu segueix pel bon camí.