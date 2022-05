El partit Cadaqués-Argentona (5-4) no es va decidir fins l’últim instant. A les acaballes, un xut al pal de l’Argentona hagués pogut canviar el resultat del partit quan el Cadaqués estava bolcat a l’atac. Al minut deu de la primera meitat els locals obrien el marcador després d’una ràpida jugada de contraatac amb els tocs justos per marcar. L’alegria va durar poc, tan sols un minut més tard, l’Argentona empatava el partit. La segona part, molt igualada, va deixar detalls de qualitat per part dels dos equips i gols per emmarcar. L’Argentona, un equip jove i ràpid no va posar gens fàcil les coses als cadaquesencs que no van llançar la tovallola en cap moment, sempre animats per la seva afició incondicional.