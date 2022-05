Els equips del Bàsquet Vilafant mantindran un any més la plaça a 2a Catalana. Tant el sènior masculí com el femení resolen per la via ràpida la lluita per la permanència. El sènior masculí de Jordi Burgas ha encadenat un tram final de la temporada amb una dinàmica molt positiva. L’equip ha arribat a la fase de permanència al complet recuperant efectius. Diumenge passat s’assegurava jugar un any més a Segona després de vèncer a la pista del CB Coll per un clar 66-89.

D’altra banda, el sènior femení, entrenat per Jordi Mallorquí i Xavi Tejeda, s’ha sobreposat a les adversitats d’una temporada complicada i també certificaven aquest cap de setmana passat la permanència virtual a la pista de l’AECAM Malgrat guanyant 44-53. La derrota del Malgrat contra el JET Terrassa el dia després de jugar contra el CB Vilafant assegurava la permanència. D’altra banda, el primer equip de l’Adepaf haurà de continuar lluitant per assegurar-se jugar l’any que ve a 1a Catalana. A falta de dues jornades, l’equip figuerenc s’haurà d’enfrontar al Bàsquet Molins i al Pardinyes per acabar de decidir la part final de la temporada. Dissabte passat l’equip perdia a Castelló contra el Matadepera (64-70) i haurà d’esperar per certificar la permanència a Primera. Els de Cristian Ruiz van anar de més a menys, amb un últim quart amb poc encert. Diumenge vinent, a les sis de la tarda, buscaran guanyar el Manyanet Molins, que ja és equip de Segona. A la fase d’ascens a Primera, el Prisco l’Escala va sumar el tercer triomf a la pista de l’Hospitalet (53-67) i ara ocupa la primera plaça del grup. Diumenge visita el CB Saps en una jornada que pot ser clau.