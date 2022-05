Un tret al peu es va engegar el Manchester City, que va estar a punt de llançar per la borda la seva condició de favorit per a la Premier, que després va estar a punt de sentenciar-la (Riyad Mahrez va malgastar un penal a cinc minuts del final) i que es va emportar finalment un punt en la seva visita al West Ham (2-2) que l’obligarà a un últim esforç contra l’Aston Villa en l’última jornada. Si no és que dimarts el Liverpool li facilita la victòria amb safata de plata. L’equip d’Anfield visita el Southampton dimarts i ha de guanyar per conservar les seves opcions fins al diumenge que ve, quan rebrà el Wolverhampton. Si guanya, estarà a un punt del City; si perd es queda sense títol.

La millor virtut del City en el seu últim desplaçament va ser l’enteresa i constància contra un West Ham que encara busca la classificació europea de la temporada vinent. El conjunt londinenc l’encarrilava amb dos gols de Jarrod Bowen (m. 24 i 45) aprofitant les fallades defensives del City, que van continuar després, si bé sense patir el mateix càstig. Quatre minuts després del descans, Jack Grealish va retallar distàncies amb un xut que va rebotar en un defensa. Més tard, mitjançant un altre error defensiu local, quan Vladímir Coufal va rematar de cap en direcció a la seva porteria al mirar de rebutjar la pilota, havia estroncat el drama que hauria suposat la derrota. El City no va deixar de buscar el gol de la victòria i va trobar el camí en un penal comès sobre Gabriel Jesus que el VAR va concedir. El gairebé infal·lible Mahrez no va estar encertat i el porter polonès Lukasz Fabianski va desviar la pilota a córner.