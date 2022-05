Al Gran Premi de França, el català Aleix Espargaró (Aprilia) s'ha endut la tercera posició, fet que l'ha deixat a només quatre punts del lideratge del francès Fabio Quartararo (Yamaha). Un Gran Premi que ha guanyat el pilot italià Enea Bastianini (Ducati), en la que ha estat la setena cita del Mundial de motociclisme. Bastianini s'ha emportat el podi per per davant de l'australià Jack Miller (Ducati).

Amb el seu tercer triomf de l'any, 'La Bèstia' es fa amb les 94 unitats a la general, dominada encara pel pilot niçard (102), que ha acabat quart en una carrera en la qual ha mirat d'evitar el podi de l'Espargaró gran (98).

En una jornada d'assistència rècord a Le Mans, on s'han aplegat més de 110.000 espectadors per presenciar el dia de la cursa, l'australià Jack Miller (Ducati) ha pres el control de la prova de la categoria reina després que el 'poleman' Francesco Bagnaia (Ducati) s'ha quedat una mica enrere a la sortida.

Després de 'Pecco', que pocs girs després ha tornat la passada a l'oceànic, l'espanyol Àlex Rins (Suzuki) ha protagonitzat un gran començament per ascendir de la setena a la tercera posició, tot i que la seva carrera se n'ha anat en orris a la quarta volta.

Les dues motos del Ducati Lenovo Team s'han aconseguit fer lloc per sobre de l'italià Enea Bastianini (Ducati) i Joan Mir (Suzuki), que ha dit definitivament adeu a les seves opcions en caure a l'asfalt quan li quedaven tretze voltes. També Jorge Martín (Ducati), a deu girs del final, ha acabat a terra.

Una caiguda ha acabat també amb la tensa baralla entre Bastianini i Bagnaia. Quan quedaven set voltes, 'La Bèstia' ha avançat el que llavors anava al capdavant, malgrat que aquest aconseguia recuperar la posició. No obstant això, un gir més tard 'Pecco' se n'ha anat a terra i ha deixat en safata el tercer triomf de l'any per al seu compatriota.

Per darrere de Bastianini i Miller, Aleix Espargaró (Aprilia) serrava les dents perquè el líder del campionat, el francès Fabio Quartararo (Yamaha), amb ganes de podi i ansiós no volia veure com el de Granollers li restava punts en la general. No obstant això, el català ha resistit.

Márquez sisè, Viñales desè

Per la seva banda, Marc Márquez (Repsol Honda) ha acabat sisè, Maverick Viñales (Aprilia) desè, per davant de Pol Espargaró (Repsol Honda), i Àlex Márquez (Honda) ha quedat catorzè en una carrera que només han acabat 17 pilots. Rins, Mir, Martín i Raúl Fernández (KTM) no han aconseguit acabar.