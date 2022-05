Gregorio Gálvez, més conegut com a Yoyo, ha estat presentat com a nou entrenador del primer equip masculí de la Unió Esportiva Figueres. El tècnic de Platja d’Aro, de 30 anys (7/2/1992), és l’actual entrenador del juvenil A figuerenc, a Lliga Nacional, i farà el salt a l’amateur, que jugarà a Primera Catalana el proper curs.

Yoyo, que ocupa la plaça deixada per Moisés Hurtado i Albert Moñino, ha volgut agrair primer “la confiança del president, del director esportiu i de tota la junta per apostar per un entrenador jove i de la casa tot i està sent un moments difícil”. El platjarenc és conscient que tindrà el repte de tornar l’equip a Tercera RFEF: “L’objectiu ha de ser l’ascens, és un repte molt ambiciós, però com a club, per la història i després del descens no podem tenir cap altra meta que no sigui recuperar la Tercera el més aviat possible”.

Yoyo ha estat presentat al costat del president, Narcís Bardalet, i del nou director esportiu del primer equip, Arseni Comas. Bardalet ha beneït l’aposta de Comas: “En Yoyo és una home de la casa, coneix el club, l’any passat va ascendir el juvenil A i ha format molt bé la plantilla. Alguns han debutat al primer equip i, com és el cas de Khalid, ha estat traspassat a un club de 1a. Volem fer una aposta per la gent jove i de casa”. Aquesta ha estat la primera decisió de Comas com a director esportiu del primer equip masculí: “He parlat amb diferents tècnics i anem a per totes amb en Yoyo, hi confiem el 100% i és l’entrenador idoni per poder arribar als objectius que ens marquem. El conec des de la temporada passada i sé la seva idea; amb el juvenil ha demostrat moltes coses, no només amb els resultats, sinó en el dia a dia i en la gestió de la plantilla”.

Aposta per un tècnic de la casa

La Unió ha apostat per un tècnic jove i de la casa, tal i com va fer el 2016 amb Narcís Pelach ‘Chicho’, que va saltar del juvenil A al primer equip amb 27 anys. El nou tècnic de la Unió coneix Vilatenim de primera mà després d’haver dirigit les dues últimes temporades el juvenil A, a qui va ascendir de Preferent a Lliga Nacional la temporada passada. Enguany, ha salvat l’equip sense problemes -li queden quatre partits per acabar- i durant el primer tram de lliga el va col·locar en places d’ascens a la Divisió d’Honor. A la segona volta l’equip va aixecar el peu de l’accelerador davant la necessitat del primer equip per comptar amb juvenils davant la llarga llistat de lesionats. Un total de 10 jugadors juvenils han debutat aquesta temporada a Tercera RFEF, entre els quals Pau Tubert i Khalid Noureddine, peces fixes al primer equip durant tota la segona volta.

Yoyo es va iniciar en el món de les banquetes amb només 15 anys al planter del CE Aro i després va passar també pel futbol base de l'EF Sant Feliu de Guíxols i de la FE Palamós, amb qui va dirigir el juvenil A de Lliga Nacional amb 27 anys. Com a jugador, va militar al club del seu poble, l'Aro, però amb 20 anys va penjar les botes per dedicar-se únicament a entrenar. Ara, el Figueres inicia el seu repte més gran de la carrera i en els propers dies definirà quin serà el cos tècnic que l'acompanyarà en la seva primera aventura al capdavant d'un equip amateur.