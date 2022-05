A Tercera Catalana, l’Atlètic Bisbalenc i el Viladamat continuen la seva particular batalla pel títol i per l’única plaça d’ascens assegurada a Segona Catalana. A la part baixa, el Navata, retirat, ja és equip de Quarta, mentre que el Cadaqués té molts números per acompanyar-lo ja que té la permanència a nou punts quan li queden dotze en joc. A Quarta baixa el 17è i el 18è i el pitjor 16è d’entre els tres grups gironins. El Vilamalla és 16è i si la lliga acabés avui també descendiria perquè té pitjor coeficient (0,20) que els altres setzens gironins (Les Planes i Sant Feliu de Guíxols B, ambdós amb 0,27). Portbou, Bellcaire, Atlètic Bisbalenc i el Roses City seran els seus últims quatre rivals. Els vilamallencs, que fa dues dècades que no trepitgen l’última categoria, havien tocat sostre amb l’ascens a Primera Regional el 2007.

L’Agullana segueix com a líder en solitari de Quarta després de golejar el Llers (1-4) amb un trio de Kenny Torres. Els de Pere Carreras, però, veuen com els seus perseguidors tampoc fallen: el Selvatans va golejar el Siurana (6-1) i l’Esplais el Lladó (8-0).