La derrota per 2-0 davant de la Unió Esportiva Sant Andreu ha fet que els figuerencs hagin dit adeu a la Tercera Divisió RFEF. En un partit gris dels blanc-i-blaus on el millor de l’equip fou el porter Jaime González, la Unió certificava el descens a Primera Divisió Catalana, on jugaran la temporada vinent. Han estat 16 les derrotes en 34 partits del Figueres per només 8 victòries, i això ha fet que fos impossible complir l’objectiu principal de mantenir-se a Tercera Divisió.

La UEF, que ha estat condicionada pràcticament tota la temporada per l’alt nombre de lesions de jugadors del primer equip, s’ha vist obligada a competir, fins i tot en els partits decisius, amb jugadors juvenils. El cop dur per als figuerencs ha generat opinions per part dels amants d’aquest club com la de l’exjugador i exalcalde Jordi Masquef, que ha explicat que tenia un sentiment de «tristesa, dolor i frustració» però que, al mateix temps, vol donar un missatge d’optimisme; per això en les seves declaracions subratlla que «cal remar junts, hem de mirar què hem fet malament i aixecar-nos». Masquef acaba dient que «aquest club té més de cent anys d’història. Hem de donar suport a la Junta directiva i al president i trobar l’estabilitat i la comunió perquè vingui el bon temps i així; tornar a la Unió Esportiva Figueres on es mereix».

La tristesa dels múltiples enamorats del club blanc-i-blau ha convidat en algun cas a la reflexió sobre la gestió del club. És el cas de Luis Migel Martínez, Luismi, i d’Eloi Bordas. L’actor i excandidat a la presidència del club en les eleccions de 2019 ha accentuat alguns elements fonamentals, des del seu punt de vista: «Deixant de banda la tristesa que em provoca, era una situació previsible. En la darrera temporada ja es veia a venir el que ha passat i que caldrien canvis en l’estructura». Ha afegit: «Calen canvis no només esportius sinó que han de ser institucionals per poder fer front a la crisi social i econòmica que viu el club». «Aquests canvis han de ser radicals. Els socis ja van decidir el que volien l’any 2019 i ara toca que la Junta directiva reflexioni i decideixi si continuar o no» conclou.

La situació és crítica per la UE Figueres, ja que el descens no plau a ningú i encara menys als que desitgen el millor pel club. Eloi Bordas, soci i representant de l’afició, ho ha confirmat explicant que «per mi, el fet de baixar de categoria és una experiència nova que m’entristeix tot i que, les coses no funcionaven des de fa uns anys». Bordas coincideix amb Luismi valorant l’actuació del club, ja que indica que: «Els resultats marquen i l’àmbit esportiu és important, però cal reestructurar el club, fan falta relleus per culpa del problema social i econòmic. És el moment perquè, a qui li toqui, faci un pas al costat». Finalment, Bordas ha pronunciat: «Aquest descens em dol, però espero que serveixi per deixar pas a gent amb noves idees».

La gran ajuda dels juvenils

Els que també, igual que el president de la Unió, el doctor Narcís Bardalet, s’han sentit en deute amb l’afició i han decidit donar la cara han estat els capitans de l’equip Pol Tarrenchs, Nil Congost, Pere Espuña i Pol Bastidas que per la seva part també han demanat perdó: «Lamentem profundament aquest descens. No hi ha club on es tracti millor als jugadors. Agraïm el suport de l’afició tant a casa com a fora. Gràcies pel suport». Per acabar, aquests mateixos han enviat un missatge clar i precís a l’afició explicant que «tothom ha donat el millor de sí mateix. No hem estat a l’altura en enfrontaments com els dos contra la Guineueta però malgrat tot, l’equip ha lluitat fins al darrer minut de cada partit. Lluitarem per convertir els vostres ànims en victòries».

Tothom ha destacat les lesions i la gran ajuda dels juvenils. Així ho ha fet igualment Carles Lloveras, president d’honor de la Unió i soci des de fa 68 anys. Té clar que «hauríem d’unir esforços, ja que no som el club que havia arribat a tenir 2.000 o 3.000 socis, no arribem ni als 350. Per tant, no podem ser tan exigents volent fitxar nous jugadors i entrenadors. Sols es necessita comprensió i tocar de peus a terra».

Bardalet: «Acceptaré crítiques de tothom qui estimi el club»

El president de la Unió Esportiva Figueres, Narcís Bardalet està «tocat i dolorit» després de veure com descendia el seu primer equip. Bardalet s’ha expressat públicament per explicar el sentiment de tots: «Estem molt dolguts, ha estat un cop duríssim, demanem disculpes». Bardalet ha reconegut que és moment de «fer autocrítica i assumir els errors». Demana tranquil·litat per part de tots: «No ens precipitem a prendre decisions, no cal cremar-ho tot», diu en el moment de començar a fer balanç de la temporada del primer equip masculí.

El president del club, tot i reconèixer que és un «cop duríssim», no s’ha enfonsat i ha assegurat que «ressorgirem més forts i sòlids. Acceptaré crítiques i suggeriments de tothom qui estimi el club i ens deixarem la vida per retornar el club a Tercera Divisió».