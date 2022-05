Diumenge es va celebrar a Castelldefels el Campionat de Catalunya de llaüt mediterrani. El Xon’s Rem Empuriabrava hi va participar amb els equips de veterans i veteranes. El veterà femení es presentava amb l’objectiu de revalidar el títol de campiones que va aconseguir l’any passat a Banyoles. Les veteranes no van fallar i es van classificar per a la final A amb el millor temps de totes les eliminatòries, i en la final A van creuar la línia de meta amb una notòria diferència de 3 segons respecte a les segones, el Natació Badalona. Ara la formació es prepara per al Campionat d’Espanya, que se celebrarà a Santa Pola el 21 i 22 de maig. Per la seva banda, el masculí, format recentment, ha fet un meritori segon lloc en la seva eliminatòria, cosa que demostra la seva projecció.