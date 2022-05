Borja i Rita Pella del Club Nàutic l’Escala s’han proclamat guanyadors absoluts de XII Copa Comodor – Gran Premi Jotun a bord del Swan 65 Libelula. La tripulació aconseguia el millor temps compensat de la regata, que s’ha celebrat entre els dies 7 i 8 de maig a l’Escala.

S’enduen, a més, el trofeu com a líders de la categoria Rally, en la que el segon ha estat Velaluka (Dufour 34) de Jordi Borràs i José Arroyo, i el tercer, Cuereta (Winner 9.0) de Tomàs Gallart del Club Nàutic Estartit. A la divisió solitaris, el primer premi d’aquesta categoria ha estat per Retina (Bénéteau Oceanis 30.1) d’Arnau Vergés del CN l’Escala.

El Club Vela Golfus s’ha imposat entre les flotes RO i ORC. Nervi (Bavaria 35 Match LK) de Domingo Gil i Francisco Álvarez s’ha adjudicat la categoria RI, mentre que el Windshear (J105) de Hans Mulder i Dennis Zuidam, la victòria ORC.

El J70 local Nauticescala 2, amb Valentín Baraibar, Santi Mundí i David Pairó, ha estat el guanyador Monotip d’aquesta regata dedicada especialment als amants de la navegació en solitari i tripulacions reduïdes.

Sota la batuta de la meteorologia

La meteorologia ha estat l’altre gran protagonista de la XII Copa Comodor – Gran Premi Jotun marcant el desenvolupament de la regata. La intensitat notable de la tramuntana, el dissabte, impedia que la flota sortís a l’aigua i la prova quedava ajornada pel diumenge. Amb el nou format, s’optava per proposar un recorregut més curt que finalment acabava essent de 16 milles, la distància entre la sortida, a l’Escala, Roses i tornada a l’Escala.

L’endemà, els regatistes tornaven a trobar-se a l’Escala a les 10:30 hores. Nova reunió de patrons durant la que van comptar amb les paraules de Pere Sala, vocal de creuer de la Junta Directiva del Club Nàutic l’Escala; Carlos Bech, en representació de Colors Olympia Grup i Jotun i Josep Maria Isern, vicepresident de la Federació Catalana de Vela. Pere Fàbregas, director tècnic de Varador l’Escala, també va acostar-se a saludar els navegants.

El diumenge ha estat marcat per la variabilitat. Si a l’inici, la manca de vent aplaçava la sortida, un cop arrancada a la flota ha navegat amb una fantàstica tramuntana d’entre 10 – 15 nusos d’intensitat, vent que ha amainat i rolat després cap al sud amb algunes caigudes d’intensitat, estones de sol, núvol i fins i tot dos xàfecs.

Un cop a terra, l’entrega de trofeus tenia lloc al voltant de les 18 h, un acte que ha servit per reconèixer les millors tripulacions de totes les categories i entregar diversos premis especials.

Entre tots ells destaca el ja clàssic sorteig d’un pack Manteniment Exprés de la mà de Colors Olympia Grup, Jotun Pinturas i Varador l’Escala, patrocinadors principals de la competició. Cuereta (Winner 9.0) de Tomàs Gallart del Club Nàutic Estartit ha estat el guanyador d’aquest servei, que inclou cinc dies d’estada en sec, neteja d’obra viva, aplicació de pintura antifouling, apuntalament, hissada i botadura.

Els participants, però també s’han pogut endur diverses experiències gastronòmiques gràcies a la col·laboració d’alguns dels bars i restaurants més emblemàtics de l’Escala. Així, algunes de les tripulacions podran degustar un menú per a dues persones als restaurants El Molí de l’Escala, Can Miquel, Grop, La Clota, Mery Lou, Korpilombolo, Navili, El Mos i la bodega Els Barrils, així com un lot de tres ampolles commemoratives del 50 aniversari del Club Nàutic l’Escala.