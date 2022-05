Els palistes catalans Iker González (Robin Prisco CER L'Escala) i Cesc Carrera (ASISA Borges Vall) han aconseguit el bitllet directe pel Campionat d'Europa de Joves. González i Carrera han guanyat la plaça als Trials de la Federació Espanyola que s'han jugat a Irun.

El jugador de Superdivisió de l'Escala Iker González jugarà amb la selecció espanyola l'Europeu U19 i el palista del Borges Cesc Carrera amb l'U15. A més, per decisió tècnica hi ha la possibilitat que altres jugadores o jugadors catalans vagin a la destacada cita internacional que es jugarà a Belgrad el mes de juny i juliol d'aquest any.

Als Trials d'Irun, en U15 femení segona posició per a Camila Renata Moscoso (Girbau Vic TT) i tercera va ser Irina Gimeno (Girbau Vic TT). En U15 masculí, Luca Khidasheli (CN Sabadell) ha ocupat la sisena posició.

En U19 femení, tercera plaça per a Mariona Munné (UE Sant Cugat), quarta per a Sílvia Coll Solà (Girbau Vic TT) i sisena per a Jana Riera (Tramuntana de Figueres).

En U19 masculí, Norbert Tauler (CER L'Escala) ha quedat cinquè i en U15 masculí, Luca Khidasheli (CN Sabadell), sisè.