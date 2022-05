Dos-cents ciclistes estrenen a Llers l'Embruixada de BTT

Llers ha estrenat, aquest diumenge 8 de maig, la primera Embruixada de BTT, amb dos recorreguts de 40 i 20 quilòmetres a més d'un circuit infantil. La cursa, tot i no ser puntuable per a cap campionat, ha comptat amb la participació d'uns dos-cents ciclistes que han pogut gaudir d'un paisatge impagable pel territori de la pedra seca. La prova ha estat organitzada per l'Ajuntament de Llers i l'Associació de Famílies d'Alumnes de l'escola local, amb la complicitat de nombrosos voluntaris i entitats col·laboradores que s'han fet càrrec de garantir el bon desenvolupament de les proves. La sortida i l'arribada estaven situades a tocar de l'antic rentador municipal, davant de la zona esportiva. La mainada també ha pogut gaudir de jocs inflables.