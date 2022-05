Fernando <strong>Alonso</strong>(Alpine) no ha tingut el debut que anhelava. Però espera que l’infortuni que l’ha acompanyat en l’inici del present Mundial de Fórmula U, en el qual ha patit dos abandonaments, s’acabi i que la bona sort l’acompanyi aquest diumenge en el Gran Premi de Miami.

En la conferència de premsa prèvia a l’inici del cap de setmana del Gran Premi de Miami, l’espanyol va dir que creu en la sort, en la «bona i la dolenta», i que espera que es «compensarà al llarg de la temporada» i confia que se li hagi esgotat ja tota la «mala sort» en aquest Mundial.

Va reconèixer que ha sigut «dur» i que és «estrany» comptar només amb dos punts en la classificació del Mundial després de quatre carreres, especialment quan sent que ha tingut el «millor inici dels últims 10 anys» i no era «tan competitiu» des del 2012. Va assenyalar, a més, que «ha sigut extremament desafortunat» aquest inici de temporada, però va dir que és una «qüestió de temps» que aquell bon moment de l’equip es reflecteixi també en carrera.

La «mala sort» del pilot asturià

Per exemple, el pilot d’Alpine no es va poder escapar a Imola de la mala sort que el persegueix des de l’arrencada de campanya i, després de rodar amb bon ritme durant el cap de setmana, va haver d’abandonar després de la setena volta al perdre un tros del pontó del seu monoplaça. El que ha estat passant els diumenges, va indicar, ha estat «fora» de les seves mans i espera poder «acabar la feina» a les carreres, perquè, va destacar, el cotxe és «ràpid», ell se sent «fort» i té «confiança» en el monoplaça.

De cara a la carrera de Miami, el doble campió mundial va explicar que es tracta d’un circuit amb una zona lenta complicada i «molt estreta», amb els murs molt pròxims, una zona «més lenta del que agrada en la Fórmula U». A això cal sumar el «desafiament» que es tracta d’un circuit nou i tots els pilots hauran d’«adaptar-se com més ràpid millor » i la confiança «ha de tenir també aquesta progressió». Així que va anticipar un «cap de setmana divertit», perquè, a més, el circuit de Miami té rectes llargues i tres zones de DRS, fet que contribuirà que hi hagi moments de «bona acció».