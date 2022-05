Amb l’arribada del bon temps, el Club Nàutic l’Escala ha incrementat l’oferta d’activitats per als amants de la navegació i per a tots aquells que s’hi vulguin iniciar. Entre les seves propostes, hi ha un curs de vela de creuer que comença aquest 8 de maig.

El curs està destinat als majors de 16 anys o majors de 12 acompanyats d’un adult i amb el nivell bàsic assolit. L’aprenentatge inclou la pràctica dels diferents rumbs de navegació, així com la teoria i trimatge de la vela. Navegació amb Spi i maniobres. També s’ofereix introducció a les regates i pas de balises i s’aprèn a fer un fondeig responsable i la navegació costanera. Els alumnes actuaran de manera autònoma amb el suport d’un instructor. Les embarcacions utilitzades són un Dufour 35 Classic de deu metres d’eslora i un veler de set metres (J70).