Unes actuacions estel·lars de Devin Booker, amb 30 punts, i Chris Paul, amb 28 i 20 d’aquests en la segona meitat, van donar aquest dimecres un contundent triomf per 129-109 als Phoenix Suns contra els Dallas Mavericks de l’eslovè Luka Doncic, per agafar avantatge 2-0 en les semifinals de la Conferència Oest. Malgrat que Doncic es va convertir en el jugador amb una mitjana d’anotació més alta de tota la història dels ‘play-offs’ (33,5 punts pels 33,4 de Michael Jordan), també va ser el punt vulnerable de Dallas en defensa, al qual van atacar específicament una vegada i una altra Chris Paul i Devin Booker en la segona meitat, amb canvis de marca, per guanyar gairebé en cada ocasió aquest duel.

Malgrat arribar a l’últim període amb només sis punts de desavantatge, els Mavs es van ensorrar davant uns Suns que van mostrar la seva fam de glòria, liderats per un magnífic Chris Paul, a la recerca d’un anell que coronaria una ja històrica carrera.

Els Suns es van confirmar com a bèstia negra dels Mavs, contra els quals porten 10 victòries consecutives, i no perden des del 29 de novembre del 2019, i arribaran divendres a Dallas amb un valuós avantatge que els acosta a les finals de l’Oest.

Paul portava vuit punts al descans i va acabar amb 28, sis rebots i vuit assistències, recolzat per un Booker que en va aportar 30, amb quatre rebots i quatre assistències.

L’equip de Mounty Williams va frustrar la nit de Doncic, que va firmar 35 punts, cinc rebots i set assistències, però va acabar els últims minuts assegut a la banqueta, veient el seu equip ja sense opcions de sortir de Phoenix amb una victòria.

Es va quedar sense gran recolzament dels seus companys, ja que el segon millor anotador va ser Reggie Bullock, amb 16 punts. Spenser Dinwiddie va tenir una bona arrencada de partit, però va acabar amb només 11 punts i tres de 10 en tirs.

Miami Heat - Philadelphia 76ers, 119-103 (2-0)

Els Miami Heat, amb una estel·lar actuació d’equip liderada per Jimmy Butler, Bam Adebayo, Tyler Herro i la recuperació de Victor Oladipo al millor nivell, van guanyar 119-103 els Philadelphia 76ers, sense el camerunès Joel Embiid, i van agafar un autoritari avantatge 2-0 en les semifinals de la Conferència Est de l’NBA.

Un doble-doble de Butler, amb 22 punts i 12 assistències, a més de sis rebots, va llançar uns Heat en què Bam Adebayo va contribuir amb 23 punts i nou rebots, Oladipo va aportar 19 punts i Herro, sisè home de l’any, en va segellar 18, amb set rebots.

Els Heat van imposar la seva superioritat en organització, poder ofensiu i solidesa defensiva, davant uns 76ers que no en van tenir prou amb els 34 punts d’un excel·lent Tyrese Maxey, l’autèntic líder de l’equip de Doc Rivers la nit dels Miami.

James Harden, que no havia passat dels 16 punts en el primer partit, en va anotar 20 aquest dimecres, amb quatre rebots i nou assistències, però malgrat això no va aconseguir ser realment protagonista davant l’agressiva defensa de Miami.

Ja són 10 les derrotes dels 76ers en els 16 partits disputats aquest any sense Embiid, qui continua de baixa per una fractura d’òrbita i una lleu commoció. Els metges estudien la seva evolució diàriament en l’intent de recuperar-lo al més aviat possible, per prolongar la història d’una sèrie que fins aquest moment està sent dominada pels Heat.