El Departament d’Estat dels EUA va afirmar aquest dimarts que ha «determinat» que la basquetbolista Brittney Griner, estrella de la WNBA, es troba «detinguda injustament» a Rússia des del febrer, endurint el to respecte a anteriors comunicats sobre el cas.

Així ho va indicar a Efe un portaveu del Departament d’Estat, que va demanar mantenir l’anonimat, al comentar la situació de Griner, detinguda al febrer en un aeroport rus i acusada de tenir al seu equipatge cartutxos amb oli d’haixix per vaporejar.

«El Departament d’Estat ha determinat que la Federació Russa ha detingut injustament la ciutadana nord-americana Brittney Griner», va assegurar el funcionari.

Aquest reconeixement suggereix que els EUA passaran a negociar activament el seu retorn en lloc d’esperar que el seu cas avanci en el sistema judicial rus.

Així mateix, el funcionari va indicar que el Govern nord-americà «continuarà oferint recolzament apropiat per a Griner i la seva família».

El diari ‘The New York Times’ va assegurar que les autoritats russes havien obert un cas per «transport de drogues a gran escala», que podria tenir una condemna de fins a 10 anys de presó.

Per la seva banda, l’agència russa de notícies TASS va afirmar a finals de març que un jutjat de Moscou ha estès l’arrest de Griner almenys fins al pròxim 19 de maig.

Relacions trencades

Griner, de 31 anys, va ser arrestada al febrer tot i que la notícia de la seva detenció no es va saber fins al 5 de març passat.

La seva detenció es va produir poc abans de la invasió russa d’Ucraïna llançada el 25 de febrer, molt criticada pels EUA i la comunitat internacional, i que va provocar la imposició de dures sancions a Moscou.

Des d’aleshores les relacions diplomàtiques entre Washington i Moscou estan pràcticament trencades.

No obstant, la setmana passada, en un rar gest d’acostament, Rússia va alliberar el nord-americà Trevor Reed, que estava detingut des del 2019, a canvi de l’alliberament per part dels EUA d’un pilot rus condemnat per tràfic de drogues.

Griner és jugadora de les Phoenix Mercury, amb les quals va guanyar la WNBA el 2014.

Considerada com una de les pivots més dominants de la lliga, Griner ha sigut elegida en set ocasions per a l’All-Star de la WNBA i també té dues medalles d’or olímpiques amb la selecció dels EUA.

Com altres jugadores nord-americanes, Griner va aprofitar els mesos en què no hi ha competició en la WNBA per jugar a Rússia, on el seu sou en l’UMMC Ekaterinburg (més d’un milió de dòlars per temporada) és més de quatre vegades superior al màxim que es pot rebre per conveni en la WNBA (228.094 dòlars com a límit per a aquest curs).