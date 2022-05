La Tercera Catalana té sis jornades per endavant, fins al 12 de juny, per decidir el títol de campió. L’Atlètic Bisbalenc és líder provisional amb un punt més que el Viladamat, però encara ha de descansar. L’equip que entrena el santperenc Albert Albert es va refer de la patacada a Portbou amb una victòria contra el Bellcaire (4-0). Per la seva part, el conjunt que entrena Botxi es va desfer del Pals Atlètic (3-2), tot i acabar demanant l’hora, amb un doblet de David Puig i un darrer gol de San José. Ambdós equips es veuran les cares a la penúltima jornada, el 5 de juny.

Quatre equips volen el títol A Quarta Catalana l’emoció pel títol també és màxima, amb quatre equips implicats. Agullana, líder, Selvatans, Esplais i Mont-ras B estan separats per només sis punts. Tots quatre van demostrar el seu potencial el cap de setmana passat: els alberencs van golejar el Sant Pere Pescador B (6-0), els de la Selva de Mar es van desfer del Vilafant (1-5), els castellonins del Sant Llorenç de la Muga (0-4) i els baixempordanesos de l’Armentera (0-1).