Una vegada més, Maçanet de Cabrenys s’ha convertit en la capital de les curses de descens de bicicleta amb la celebració de l’onzena Enduro Salines, que va tenir lloc el diumenge 1 de maig, a partir de les vuit del matí, quan sortia el primer corredor.

Els vencedors absoluts d’enguany han estat Alex Rudeau, un jove corredor de Perpinyà de l’equip Commencal Enduro Project, i la catalana Ares Masip, del Commencal - Naturland. En categoria ebikes, han resultat vencedors Quim Fargas, i la corredora local Vicky Fernández, del Jeanstrack.

Així mateix, enguany aquesta prova de prestigi internacional ha agrupat un total de 163 corredors que van recórrer un circuit de 31 quilòmetres abalisats i quatre trams cronometrats. Com és habitual, la cursa també va permetre gaudir dels paratges i boscos d’alzines i castanyers del Massís de Salines.

Val a dir que a la cursa hi havia convocades tretze categories, tant amateurs com professionals, i que era puntuable per al Campionat de Catalunya.

Una molt bona edició

Els organitzadors de la competició valoren l’edició d’enguany com una de les millors d’aquests onze anys d’Enduro Salines. «Hem fet un salt a escala organitzativa molt important. Hem involucrat protecció civil i a poc a poc ens hem anat professionalitzant», detalla Jep Corominas, director de la cursa.

Alhora, els responsables de la prova també expliquen que aquesta vol convertir-se en un referent pel món de la BTT. «Vam ser pioners, i vam començar una mica eixelebrats, però hem buscat la qualitat i l’excel·lència, amb l’ajuda del Patronat Girona-Costa Brava», diu Corominas.

En aquest sentit, aquest any, amb la celebració de l’Enduro Salines, s’ha donat el tret de sortida a una nova competició que pretén promoure a escala internacional l’Enduro del Pirineu oriental. «No tenim la infraestructura per fer una copa del món, però volem exportar aquesta forma de fer gironina, basada en la qualitat. Volem ser elBulli esportiu», declara el director de la cursa.

L’Enduro Salines ha comptat amb el suport del Patronat de Turisme Costa Brava Girona, de la Diputació de Girona, l’Ajuntament de Maçanet, i el Consorci Salines Bassegoda.