Després d’haver-se ajornat un mes, la 43a edició del <strong>Zurich Marató de Barcelona</strong> ja té dates i horaris fixats. Aquest any, a més del clàssic recorregut de 42 quilòmetres, l’organització inclourà una prova amb un traçat de 10 quilòmetres, que formarà part d’una iniciativa <strong>solidària</strong>: per cada inscripció es destinaran dos euros als <strong>refugiats ucraïnesos</strong>.

L’esdeveniment, compost per tres proves de diferents recorreguts i que s’havia de celebrar el 3 d’abril, arriba després d’haver sigut ajornat a causa de la <strong>sisena onada </strong>que vivia el país a finals del 2021. Així doncs, al maig, tots els participants ja podran rebre la seva samarreta i el seu dorsal per a un esdeveniment que preveu un gran nombre d’inscrits.

El circuit més llarg

La prova més llarga de totes serà la dels tradicionals 42 quilòmetres de recorregut. Aquesta marató començarà el 8 de maig a les 8.00 hores i la sortida s’efectuarà des de l’avinguda de Maria Cristina, al costat de la font de Montjuïc. Per al circuit urbà principal de la Zurich Marató de Barcelona hi haurà 35 llebres, que partiran de set ritmes diferents.

Els corredors podran recollir els seus dorsals els dos dies anteriors al de la carrera. Cal destacar que el <strong>cost </strong>d’inscripció en aquest cas <strong>varia </strong>segons el <strong>nombre </strong>d’inscrits. El preu de partida per als primers 10.000 corredors, que començaran des del primer tram del circuit, serà de 65 euros. Els 7.000 següents inscrits, que començaran la prova al segon tram, hauran de pagar 78 euros. Finalment, les 8.000 últimes persones a inscriure’s ho faran per 89 euros i arrencaran des del tercer tram.

La gran novetat

La novetat d’aquesta edició consisteix en una carrera solidària, la 10 K BCN, el nom de la qual ja revela la longitud del traçat. La inscripció a aquesta prova, que se celebrarà el 8 de maig a les 8.20 hores, tindrà un cost total de<strong> 25 euros</strong>, dos dels quals aniran destinats a les víctimes d’Ucraïna mitjançant la Creu Roja. Com en el cas de l’altra carrera per a adults, amb la qual comparteix punt de sortida, la recollida dels dorsals per als corredors de la 10 K estarà disponible els dies 6 i 7 de maig.

Per als més petits

La primera prova a celebrar-se, no obstant, serà la Kids Race, dedicada a tots els nens i nenes nascuts entre el 2007 i el 2018. La carrera, prevista per al 7 de maig entre les 16.00 i les 19.00 hores, tindrà recorreguts que aniran dels 200 metres a 1 quilòmetre de llarg, segons la franja d’edat a què pertanyin els seus joves corredors. La inscripció a aquesta competició és <strong>gratuïta</strong> i els dorsals es podran recollir un dia abans de córrer.