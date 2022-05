La celebració de la <strong>Zurich Marató de Barcelona</strong> el diumenge <strong>8 de maig</strong> causarà afectacions en el transport de la capital catalana durant tot el matí de diumenge. Aquest any, a més, es farà una carrera solidària, la <strong>10 K BCN</strong>, que compartirà gran part del recorregut amb la prova tradicional, de 42 quilòmetres.

Tal com ha comunicat Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), la marató afectarà diferents mitjans de transport públic entre les 6.30 i les 15.00 hores, causant desviacions o limitant el seu recorregut en certes zones. També es preveu gran afluència de gent en les línies de tren per abans de l’inici de la carrera, a les 8.00 hores.

Línies de bus afectades

Segons informa TMB en <strong>l’avís </strong>emès a través de la seva pàgina web, la circulació de busos es veurà greument afectada per la celebració de l’esdeveniment. Les línies afectades que es desviaran o es limitarà el seu recorregut seran: D20, D40, D50, H6, H8, H10, H12, H14, H16, V1, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, V21, V23, V25, V27, V29, V31, 6, 7, 11, 13, 19, 21, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 46, 47, 52, 54, 55, 59, 62, 63, 65, 67, 78, 79, 96, 97, 104, 109, 115, 120, 121, 122, 126, 133, 136, 150, 157, 192 i Barcelona Bus Turístic (ruta vermella i ruta blava).

Es recomana el metro

A causa de la magnitud de l’afectació, entre les 6.30 i les 15.00 hores, TMB recomana l’ús del metro per als desplaçaments per on passa la marató. A més, per arribar a l’avinguda Maria Cristina, on es troba el punt d’inici de la cursa, la unitat gestora de transports recomana utilitzar la línia 1 (L1) o la línia 3 (L3) i baixar a l’estació d’Espanya.

Per a consultes, TMB té a disposició dels usuaris el telèfon d’informació i atenció al ciutadà 900 701 149 (de dilluns a diumenge, de 8 a 21 h) i també el compte d’informació i atenció a <strong>Twitter</strong> (de dilluns a divendres laborables, de 7 a 20 h).