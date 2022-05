El Barça va acabar amb la resistència del Bayern de Munic i serà a la ‘final four’ de Belgrad. Serà la setzena de tota la seva història, amb el somni de lluitar, de nou, per la corona europea. Però va haver de suar sang per prevaler davant l’equip d’Andreas Trinchieri (81-72), en contra del que s’esperava en l’inici de l’eliminatòria, resolta amb un dramàtic 3-2.

Va complir la lògica l’equip de Jasikevicius, que el pròxim dia 19 de maig serà en la primera semifinal del torneig amb el Reial Madrid com a rival, en la qual cosa s’intueix com una cita històrica per al bàsquet espanyol. I per aconseguir-ho va haver de treure’s de sobre totes les seves pors i posar-se en mà dels dos Nicos, un Laprovittola descomunal (26 punts amb cistelles espectaculars i 30 de valoració) i un Mirotic també excel·lent (20 punts) tot i que molt més mortal.

