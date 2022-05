El Club de Futbol Peralada ha acabat la lliga de Tercera Divisió RFEF en desena posició després de perdre en el comiat de la temporada davant el Girona B (1-2), en el Municipal empordanès. Els verd-i-blancs no s’hi jugaven res en l’última jornada, ja que la salvació la tenien encarrilada des de fa setmanes i les opcions de play-off d’ascens es van esvair a mitjans de mes passat.

L’equip d’Hèctor Simón, però, ha acabat amb un regust agredolç a la boca, ja que van encadenar la quarta derrota seguida i els números de la segona volta no han tingut res a veure amb els de la primera, que van ser brillants

Trajectòria a la baixa

Els verd-i-blancs han anat clarament a la baixa en la recta final del campionat, on els números parlen per si sols: una victòria en les últimes deu jornades, on ha sumat 5 dels 30 punts en aquest període.

Contra el Girona B, el filial blanc-i-vermell es va avançar amb una acció individual de Pau Víctor (13’), però el Peralada va reaccionar poc després de la mà de Joan Tomàs (26’) amb assistència de Josu Currais. A la represa, els altempordanesos van encaixar el gol de la derrota al minut 61 en un xut d’Adrià Gené on Mujica, de nou titular sota els pals, no va poder res.

L’Olot farà el play-off

La Unió Esportiva Olot dels altempordanesos i experaladencs David Bigas, Xavi Ferrón i Sergi Arranz ha acabat com a segon classificat i disputarà el play-off d’ascens a Segona RFEF després que el Manresa no fallés a l’última jornada i es proclamés campió a l’Hospitalet (1-2). El Sant Andreu serà el rival dels garrotxins en el primer partit de la fase per pujar.