A través de la seva pàgina de Facebook, ahir, diumenge 1 de maig, la reeixida iniciativa Els reptes del Doctor Soler va desvetllar la nova destinació sorpresa del mes de maig: El Portús. L’apassionant projecte, que des de fa molts anys proposa rutes mensuals per entorns naturals de l’Empordà i els municipis de la zona, ha escollit El Portús per a gaudir de la natura durant el mes de maig. En concret, l’engrescadora ruta arribarà fins al Salt del Fitó, un espectacular salt d’aigua de 60 metres d’alçada.

El Portús en 3D Posted by Els reptes del Dr. Soler on Sunday, May 1, 2022

Com sempre, les persones participants hauran de descarregar-se l’aplicació per a telèfons mòbils Strava i registrar la seva participació en la ruta, que aquest cop es podrà recórrer únicament a peu. Entre totes les persones que s’animin a completar el repte del Doctor Soler, el pròxim dimecres 1 de juny se sortejaran nombrosos premis que han posat a disposició de la iniciativa l’Ajuntament de la Jonquera, el Museu Memorial de l’Exili, comerços, restaurants i negocis locals. Així mateix, el consistori jonquerenc regalarà un buff a totes les persones participants. Per a aconseguir-lo, caldrà acreditar la participació en la ruta mitjançant l’aplicació mòbil Strava. El buff es podrà recollir a la botiga L’Arc En Ciel, que es troba al carrer de Fàtima número 3 del Portús.