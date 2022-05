Madrid ja es prepara aquest dilluns per al gran partit de dimecres a l’estadi Santiago Bernabéu, on els blancs volen aconseguir la plaça per a la final de la Champions davant el Manchester City de Pep Guardiola. I per a això han de remuntar el 4-3 del boig partit disputat en l’anada a l’Etihad Stadium. Aquest dimarts arriba l’expedició britànica a Madrid. Abans de viatjar, ja s’ha produït el primer contratemps, almenys anecdòtic, ja que el City no podrà pernoctar a l’hotel que acostuma ocupar, el Four Seasons, ja que està ple i no té disponibilitat.

Va ser l’establiment que va utilitzar el club britànic en els quarts de final per començar a certificar l’eliminació de l’Atlètic. Ara, no obstant, hauran de dormir al Ritz, que tampoc no està malament, tot i que els hagi suposat un canvi de plans. El City es trobarà un Madrid en estat eufòric després de la conquesta de la Lliga. Els seguidors que acompanyin l’equip de Guardiola ja saben que s’hauran de reunir a la plaça Mayor i que des d’allà s’hauran de dirigir a l’estadi del Bernabéu. El títol de Lliga Tot això passa després que el Madrid certifiqués dissabte el títol de Lliga al golejar per 4-0 l’Espanyol. A partir d’aquí el madridisme es va desbordar amb celebracions i el tradicional viatge de la plantilla blanca cap a la plaça de Cibeles de la capital espanyola, marc tradicional dels festejos blancs quan s’aconsegueix algun trofeu important. The BOSS 😎 pic.twitter.com/nSNQ6FY2sV — Vini Jr. (@vinijr) 1 de mayo de 2022 Però, si hi va haver un gran protagonista en les celebracions blanques, aquest no va ser cap altre que el tècnic del Reial Madrid, Carlo Ancelotti, que es va mostrar en la seva pura essència, feliç per la gesta de guanyar la Lliga abans de temps i com a cap del grup de jugadors que ara ja té la mirada posada en la semifinal davant l’equip de Pep Guardiola. Una de les imatges que ha fet la volta al món ha sigut la que Vinicius va penjar en el seu compte oficial de Twitter, en què apareix el míster blanc amb ulleres de sol, malgrat que ja es feia fosc a Madrid, i fumant un puro, com si volgués demostrar que és una espècie de padrí blanc que ha ‘empurat’ tots els rivals de la Lliga. Ancelotti es fuma l’havà envoltat d’alguns dels seus jugadors, en una festa blanca que es va allargar fins a la nit madrilenya.