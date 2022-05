El grup català de la Tercera RFEF arriba avui a l’última jornada unificada (18:00h) de lliga amb tot per decidir per dalt i per baix, on els equips gironins de la categoria juguen o descansen amb objectius ben diversos.

L’Olot veurà des del sofà de casa si es proclama campió o no. L’equip de Manix Mandiola necessita que el Manresa, colíder amb els garrotxins, perdi a la Feixa Llarga contra l’Hospitalet. Només així seran campions de grup i ascendiran de manera directa a 2a RFEF. Si no, els tocarà disputar el play-off. En el costat oposat es troba el Figueres. Els empordanesos necessiten guanyar costi el que costi per evitar el descens directe a Primera Catalana i que el Granollers perdi contra el Pobla de Mafumet. Els homes de Moisés Hurtado visiten el Sant Andreu. Els quadribarrats esperen omplir el Narcís Sala davant el Figueres, ja que es juguen ocupar l’última plaça de play-off. Un partit transcendental per a tots dos equips. L’últim duel amb equips gironins implicats serà el derbi entre el Peralada i el Girona B. Els xampanyers ja no es juguen res davant el filial blanc-i-vermell, mentre que l’equip d’Axel Vizuete aspira acabar tercer. Si guanya i el Sant Cristóbal ensopega al camp del Guineueta, conjunt ja descendit, els gironins els superarien a la classificació i tindrien avantatge a les eliminatòries contra els parroquials.