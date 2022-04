L’única pega que va tenir la històrica conquesta de la Champions femenina a Göteborg va ser que el Barça no ho va poder compartir amb la seva afició. La covid va impedir la presència de públic a les grades del Gamla Ullevi suec. Les blaugranes, després dels dos banys de masses al Camp Nou contra el Madrid i el Wolfsburg, esperen poder treure’s l’espina i compartir amb la seva afició la revalida de la corona continental a Torí. A Alemanya les noves deesses culers van demostrar que són humanes però van aconseguir el bitllet per a la seva tercera final europea en quatre anys

A Wolfsburg ja van viatjar alguns dels seguidors culers més incondicionals. Van poder complir l’objectiu de celebrar el pas a la gran final, tot i que van patir més del que esperaven. Si en la primera meitat per moments se sentien més els cants barcelonistes que els locals, en la segona van poder veure que les seves deesses són humanes. El conjunts de Jonatan Giráldez, que aquesta temporada havia guanyat tots els partits, es va trobar amb una situació desconeguda quan, de cop i volta, el marcador assenyalava un 2-0 en contra.

No va ser el partit esperat pels culers que el van seguir a Wolfsburg ni els que el van seguir per la tele, però va ser un bon toc d’atenció. Tant per a les jugadores com per als fans. Per a les primeres, que no havien perdut cap partit des del juny de l’any passat, perquè no es confiïn a Torí. I per als fans, per posar en relleu la grandesa del que ha aconseguit aquest curs el Barça femení dels rècords, que s’ha posat el repte de superar la increïble temporada passada: després d’haver aixecat la Lliga i la Supercopa, l’únic trofeu que se’ls va escapar el 2021, aspiren ara a millorar el triplet del curs passat amb un pòquer, revalidant les corones europea i copera. El curs passat només van perdre a la Lliga contra l’Atlètic i també en els penals de la Supercopa i a Europa només van concedir un empat contra el PSG i una derrota intranscendent contra el Manchester City.

Després de patir durant el partit les blaugranes saltaven en grupet i aplaudien els fans que s’havien desplaçat a Alemanya.