El Reial Madrid es va proclamar campió de Lliga en un partit plàcid en què l’Espanyol va assumir el rol de convidat de pedra. Els periquitos, que buscaven sumar algun punt per certificar una permanència que té oficiosament lligada, van comparèixer a la festa madridista sense cap ambició. El matx va començar amb la sacada d’honor de Rafa Nadal, la presència del qual va eclipsar el festiu onze que Ancelotti va alinear. L’ovació que es va emportar el de Manacor deixava entreveure que hi havia ganes de festa a les atapeïdes grades del Bernabéu.

El partit va ser un fidel retrat de la temporada dels dos equips. Al Madrid no li va importar ser dominat, entregant la possessió a l’Espanyol i esperant el seu moment. I quan van arribar les ocasions, les va aprofitar. Dels quatre xuts a porta en la primera part, dos van acabar en gol de Rodrygo i un altre va acabar en rematada al pal de Mariano. Els de Vicente Moreno van evidenciar també les seves misèries defensives, amb pèrdues de pilota constants sortint del darrere, i una falta d’agressivitat frustrant. En la segona meitat, Asensio va clavar l’estocada i Benzema va posar el colofó a la golejada, com havia de ser, i segellava el títol de campions de lliga.

42 gols en 42 partits

El Madrid s’emporta la seva 35a Lliga. Un títol que es recordarà pel liderat de Benzema (42 gols aquesta temporada, 26 en la Lliga), l’explosió de Vinícius i l’aposta d’Ancelotti al comptar amb prou feines amb una quinzena de futbolistes regularment. Una Lliga que va guanyar lluny del Bernabéu, on fins i tot va aconseguir més punts que a casa amb remuntades inexplicables en partits que tenia perduts, com el del Pizjuán contra el Sevilla. Ningú recorda l’adeu de Sergio Ramos, que va perdre el pols amb Florentino Pérez i va marxar per la porta del darrere, assumint el seu rol a l’eix de la defensa Alaba. Avui ningú enyora el de Camas. Militão ha fet un pas endavant, com Rodrygo i Asensio. I Modric s’ha guanyat, als 36 anys, la renovació en un curs en què Kroos i Casemiro no han estat al nivell esperat.

La taca negra a la Lliga va arribar en el clàssic del Bernabéu, en què la baixa de Benzema va provocar que Ancelotti perdés el cap amb un harakiri tàctic contra el Barcelona de Xavi (0-4), que va fer el cim per estimbar-se després. Aquesta derrota va fer mal, però la Champions va fer oblidar el molest tràngol al madridisme. En el deure de la temporada apareix la deixadesa de Bale, que s’ha rigut del club aquesta última temporada, la passivitat de Hazard i la indolència de Jovic. Al Madrid li vindran bé Rudiger (està lligat), Mbappé (falta firmar el que està acordat), i algun migcampista amb qui es negocia.

El Madrid va guanyar la Lliga amb una de les victòries més plàcides que es recorda en els últims anys. A cinc jornades, amb 18 punts d’avantatge sobre el segon el dia que celebra la victòria i contra un Espanyol inert. Ancelotti reuneix així el repòquer de grans lligues i Marcelo suma el seu 24è títol amb el Madrid, superant Gento. Ara queda la Champions... i la Pilota d’Or de Karim Benzema.