Mino Raiola, poderós agent de futbolistes, ha mort dissabte a la tarda tal com ha confirmat un missatge en el seu compte oficial de Twitter. El representant de Haaland, Pogba i Ibrahimovic, entre d’altres, ha mort als 54 anys.

L’anunci ha arribat 48 hores després que es publiqués la notícia de la seva mort, que va ser desmentida dijous pel seu metge. «Estic indignat per les trucades de pseudoperiodistes que especulen sobre l’estat d’un home que lluita per sobreviure», va comentar el doctor Alberto Zangrillo a l’agència Ansa des de l’hospital de San Raffaele. Però, finalment, Mino no ha pogut superar els problemes pulmonars i ha mort dos dies després. El compte oficial de Raiola, que també va desmentir llavors aquest fet, ha anunciat l’òbit.

«Amb infinit dolor anunciem el traspàs del més carinyós i meravellós agent de futbol que hi ha hagut mai», ha indicat el comunicat després de la mort. «En Mino ha lluitat fins al final amb la mateixa força que posava a les taules de negociació per defensar els seus jugadors», i acaba demanant «respecte per la privacitat de la família i els amics en aquests moments de dolor»

Raiola tenia problemes pulmonars fins al punt que al gener va ser ingressat a l’Hospital de San Raffaele, de Milà, malgrat que després es van matisar en un comunicat en què es va indicar que a Raiola «se’l va sotmetre a controls mèdics ordinaris amb necessitat d’anestèsia. No hi ha hagut cap intervenció d’emergència».

700 milions de facturació

Raiola representava estrelles com Erling Haaland, un dels jugadors més cobejats a l’actual mercat de fitxatges, i també Paul Pobga i Zlatan Ibrahimovic. Ha portat també les carreres de clients il·lustres com Bergkamp –l’operació de traspàs a l’Inter al 2004 és la que el va donar a conèixer–, Robinho, Balotelli, De Ligt, Donnarumma i Moise Kean. Ara esperava tancar la comissió de l’any amb el traspàs del noruec Haaland, pel qual demanava 40 milions per a ell i 30 per al pare del davanter del Borussia Dortmund.

Raiola era, tot just després de Jorge Mendes, l’agent més famós del panorama futbolístic. Es va embutxacar 48 milions en l’adquisició de Pogba per part del Manchester United i 11,5 pel traspàs al Barça d’Ibrahimovic. La facturació de la seva empresa havia superat els 700 milions.