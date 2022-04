L’Espai Barça començarà per fi les obres al juny. «Avui culmina una llarga història que va començar el 2004», ha asseverat Joan Laporta. Vuit anys després del referèndum que va impulsar Josep Maria Bartomeu el 2014 i quatre mesos després del que va facultar Laporta per modificar el projecte, aquest estiu es posarà en marxa la reforma del Camp Nou. En la temporada 2023-204 el Barça es traslladarà a Montjuïc.

🔊 @JoanLaportaFCB: "Aquest juny començarem a fer les obres de remodelació de l'Estadi. Serà l'espai esportiu i d'entreteniment més gran i innovador que es fa dins d'una ciutat" pic.twitter.com/m9UN9rcRTt — FC Barcelona (@FCBarcelona_cat) 28 de abril de 2022

«És un molt bon acord i molt treballat. Molt satisfactori per al Barça, la ciutat i el conjunt del país», ha destacat Ada Colau. L’alcaldessa ha apuntat que, després de l’aprovació de la llicència d’obres, començarà una iniciativa que «permetrà guanyar més espai públic i renovar més de 110.000 metres quadrats».

«Serà el millor estadi del món al millor país del món», ha asseverat Laporta. El president calcula que amb l’Espai Barça el club rebria uns ingressos addicionals de 200 milions d’euros.

Des d’aquest juny fins al següent es faran les obres a la primera i a la segona grada. El club pactarà amb una empresa financera (Goldman Sachs) <strong>la concessió d’aquests 1.500 milions que es tornaran durant 30 anys</strong>, a partir del moment en què s’hagi culminat la reconstrucció del Camp Nou. «Amb Goldman Sachs estem treballant bé, tenim els diners per iniciar les obres amb el crèdit pont de 180 milions que ens han donat. Tenim l’autorització per referèndum i les previsions són bones», ha comentat.

«Montjuïc, l’opció més lògica»

Laporta ha explicat que la guerra d’Ucraïna ha fet canviar una mica els plans. «La demolició de la tercera grada es farà quan anem a Montjuïc. Montjuïc és l’opció més lògica i estem encantats d’anar-hi». La temporada que ve hi haurà un aforament del 100% al Camp Nou, serà d’un 50% en la tornada el curs 2024-2025 i hi haurà una capacitat encara limitada en el 2025-2026, mentre conviu l’activitat esportiva i les obres. Tant en aquests dos últims anys com en el de Montjuïc, en què Laporta apunta que hi haurà una capacitat de 60.000 aficionats, hi haurà un sistema «rotatori i democràtic» per a l’assistència d’aficionats.