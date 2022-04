El Barça continua treballant la confecció de la plantilla de la temporada vinent. A l’espera que es faci oficial la renovació de Sergi Roberto, que ha acceptat l’oferta a la baixa per un any, el club ha anunciat la continuïtat de Ronald Araujo fins al 2026. Tindrà una clàusula prohibitiva de 1.000 milions d’euros, la mateixa que van acceptar Pedri i Ansu Fati a l’ampliar la seva vinculació.

Prioritari per a Xavi

La renovació del defensa uruguaià, el contracte del qual acaba el 2023, era una de les prioritats per a Xavi, ja que s’ha convertit en un pilar defensiu. La seva continuïtat, a l’haver-se tancat abans del 31 de desembre, no suposarà el problema que comporta la de Sergi Roberto, que a l’expirar el seu contracte aquest any computarà com un fitxatge nou i amb la fórmula 1-4: per cada euro que costi la seva inscripció el club n’haurà d’alliberar quatre. Caldrà veure com es pot encaixar el seu nou contracte al ‘sudoku’ de la massa salarial blaugrana, que, recordem-ho, és de –144 milions d’euros, segons LaLiga.

Dos fitxatges tancats

El club també ha lligat l’arribada de Kessié, centrecampista del Milan, i del central del Chelsea Christensen, i insisteix en l’arribada del també ‘blue’ Azpilicueta. A més dels fitxatges que permeti la delicada economia barcelonista, falta per veure què passa amb les renovacions de Gavi i Dembélé. La decisió d’Ousmane és una de les grans incògnites i condiciona els moviments blaugrana en el mercat.