Sergi Roberto accepta renovar per una temporada més amb el Barça, com ha avançat ‘Sport’ i ha pogut confirmar aquest diari. El tercer capità blaugrana acabava contracte a final de temporada i encara no havia aclarit el seu futur. El 2006 va arribar al Barça però, gairebé 16 anys després, la continuïtat del del planter estava entre boires.

No estava sent la millor temporada. Va ser xiulat al Camp Nou, després que el club comuniqués que els altres tres capitans (Piqué, Busquets i Alba) havien rebaixat el sou per poder inscriure els fitxatges del mercat d’estiu. Havia jugat tots els partits (menys un per indisposició) fins que es va lesionar el 27 d’octubre a Vallecas, en l’últim partit de Ronald Koeman. Les lesions han llastat el seu rendiment l’últim any. Havia rebut l’alta mèdica just abans del derbi contra l’Espanyol, el dia del debut de Xavi, però va tornar a recaure i va haver de ser intervingut a Finlàndia del recte femoral de la cama dreta.

Petició de Xavi

Xavi, el seu excompany i nou tècnic, havia sortit en la seva defensa abans de la intervenció. «Sergi és una persona que és un exemple per al planter, per als professionals, i fa un any que juga patint i s’ha sigut injust amb ell. I se l’ha criticat, xiulat al Camp Nou, sent de la casa i malgrat la seva implicació». El tècnic egarenc va apostar per la seva continuïtat. «Hem de valorar aquest jugador, és un jugador fonamental per a l’equip i així ho he transmès al club. I esperem que quan es recuperi, sigui feliç i que pugui rendir al màxim perquè l’equip el necessita».

Com a nou fitxatge

El club ha acceptat la petició de l’entrenador, tot i que oferint un any i amb una rebaixa «substancial», de més del 50%, segons fonts de la negociació. Al principi de les converses amb el del planter, que podria tornar a jugar aquest diumenge davant el Mallorca al Camp Nou, s’havia parlat de dues temporades i una quantitat molt superior. Si Sergi Roberto hagués renovat abans del 31 de desembre no hi hauria hagut cap problema, però al fer-se ara computarà com un fitxatge nou i amb la fórmula 1-4: per cada euro que costi la seva inscripció n’haurà d’alliberar quatre. Caldrà veure com es pot encaixar el seu nou contracte al ‘sudoku’ de la massa salarial blaugrana que, recordem, és de -144 milions d’euros, segons LaLiga.

Les carpetes pendents

Acordada la continuïtat de Sergi Roberto, Joan Laporta té pendents les renovacions de Gavi i Araujo. La del central uruguaià és la més encaminada i es podria anunciar oficialment ben aviat.