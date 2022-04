La candidatura de Catalunya i Aragó segueix en punt mort. El president del Comitè Olímpic Español (COE), Alejandro Blanco, s’ha reunit aquest dilluns, a les 12.00 hores, a la seu de l’esmentat organisme a Madrid amb representants dels governs espanyol, català i aragonès per mirar d’avançar en la candidatura de Barcelona-Pirineu per als Jocs Olímpics d’hivern del 2030. Després de dues hores la cita ha acabat sense acord.

«Ha sigut una reunió cordial en la qual hem pogut parlar tranquil·lament. Hem acordat continuar amb les converses, no hi ha res tancat, en els pròxims dies o setmanes el president del COE s’ha compromès a tornar a asseure’ns en aquesta taula», ha explicat després de la reunió el secretari general del Ministeri de Cultura i Esport, Víctor Francos. «Hem parlat de tot i hem vist que hi ha voluntat de no trencar la candidatura, no donar-la per acabada, ens tornarem a veure», ha apuntat. A més d’ell i Blanco, han acudit també el conseller d’Educació, Cultura i Esport del Govern d’Aragó, Felipe Faci, i la secretària general de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Núria Cuenca.

«Que es tanqui ja»«Ja vam fer una negociació amb Aragó, el que estem fent és mantenir els acords entre les tres parts», ha comentat després de la cita Cuenca, que ha assegurat que «no s’ha entrat a valorar en cap cas la proposta d’Aragó». «Esperem que en els pròxims dies les converses entre el COE i Aragó permetin arribar a aquesta candidatura olímpica a què tots ens hem compromès», ha afegit.

Fonts de la Generalitat han expressat el seu desig «que es tanqui ja», cansats que es vagi retardant.

L’1 d’abril el COE, el Govern central i la Generalitat van validar la proposta presentada per la Comissió Tècnica de la candidatura per acollir els Jocs del 2030 i van expressar el seu desig que Aragó «s’hi sumés».

L’esmentada proposta assenyalava que Catalunya acolliria les proves d’esquí alpí, ‘snowboard’, ‘freestyle’, esquí de muntanya i hoquei sobre gel, i Aragó, l’esquí de fons, el biatló, el cúrling i el patinatge artístic i de velocitat, mentre que el ‘bobsbleigh’, ‘el luge’, salts d’esquí i la combinada nòrdica es disputarien en una seu fora d’Espanya que encara no s’ha decidit.

A més d’acordar la distribució de les proves entre les estacions de Catalunya i Aragó, ja s’hauria decidit la ubicació exacta de la majoria de les disciplines tenint en compte els requeriments de les federacions internacionals.

Així, l’esquí alpí se celebraria a la pista de La Molina-Masella (Girona); l’‘snowboard’ i el ‘freestyle’, a Baqueira-Beret (Lleida); l’esquí de muntanya encara no s’ha tancat però una de les opcions sobre la taula és que l’aculli la pista de Boí Taüll (Lleida), mentre que l’hoquei sobre gel es disputaria en dos pavellons, un que requereix un mínim de 10.000 persones d’aforament, que seria el Palau Sant Jordi, i un altre que en requereix 6.000, encara sense decidir.

A l’Aragó, les proves de patinatge tindrien lloc a Saragossa, el cúrling a la pista de gel de Jaca (Osca), i l’esquí de fons i el biatló es podrien fer a l’estació de Candanchú (Osca).

«Apressats de terminis»

El president d’Aragó, Javier Lambán, va assegurar que no havien validat la proposta i que el seu govern regional no podia acceptar-la «per dignitat». «Dialogar per dialogar no té gaire sentit. Aragó, amb el diàleg, busca plantejaments positius i continuar avançant en la candidatura», ha comentat aquest dilluns Felipe Faci. El conseller aragonès va presentar al COE una contraproposta que, segons la Generalitat, no s’ha debatut en la cimera amb Blanco i els altres governs. Tant l’executiu català com l’aragonès no pensen, de moment, moure’s de les seves posicions.

El president del Comitè ha concedit que van «apressats de terminis» i que «hauria de quedar tot clar» al maig. «Si no, hauríem de fer un altre plantejament», ha advertit.