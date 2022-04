La tenista de Begur, Paula Badosa, que el dilluns que ve s'estrenarà com a número 2 del món, ha perdut aquest dissabte davant la bielorussa Aryna Sabalenka per 7-6 (5) i 6-4 en una hora i 42 minuts i ha quedat fora de la final del torneig de Stuttgart (Alemanya).

Badosa, que havia patit partits maratonians per a accedir a la semifinal i que va necessitar assistència mèdica en el seu partit anterior, no ha tingut la frescor física per a vèncer a una Sabalenka a la qual havia derrotat en els dos enfrontaments previs, a Cincinnati (els EUA) i en les finals de Guadalajara (Mèxic), els dos l'any passat.

Com a consol, la jugadora gironina apareixerà com a número 2 a la llista mundial, la seva classificació més alta de la història, i la millor d'un tenista gironí.

En el primer set tant Badosa com Sabalenka han lluitat de tu a tu amb la igualtat com a bandera. Cadascuna ha perdut un torn de servei i tot s'ha dilucidat en el desempat.

En el segon, Sabalenka ha començat traient i perdent el servei, però en el següent l'ha recuperat. Amb 5-4 i servei de Badosa, la begurenca no ha pogut fer res i la bielorussa s'ha apuntat el joc en blanc i amb això el set, el partit i el passe a la final.