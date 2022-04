A l’espera de veure com es resol dilluns l’embolic del repartiment de proves de la candidatura olímpica d’Aragó i Catalunya, aquest divendres s’ha donat el tret de sortida a la campanya pel ‘sí’ en la consulta catalana, l’altre front obert de la Generalitat. La Federació Catalana d’Esports d’Hivern (FCEH) ha muntat un acte a la Llotja de Mar de Barcelona per presentar la iniciativa ‘Els esportistes diem sí’.

«Fins avui hem estat escoltant els del ‘no’. Els arguments de <strong>Stop Jocs Olímpics</strong> són lícits, però no tenen res a veure amb els Jocs Olímpics. Aquí parlem d’esport i això és el que ens ha de moure», ha sentenciat David Samper, president temporal de la federació mentre Mònica Bosch sigui la coordinadora de la candidatura Pirineus-Barcelona 2030. Samper ha llegit el manifest, que ja té 650 adhesions, i que destaca l’impacte esportiu, social i econòmic que tindria i la millora que suposaria per a la connectivitat del Pirineu. «Volem aquests Jocs, no volem dubtes ni cap tipus de conflicte», ha comentat el responsable federatiu.

Els conflictes han sigut una constant des que Pere Aragonès va enviar la carta oficial al COE al juliol per aspirar als Jocs d’hivern del 2030, després de les renúncies de Barcelona al 2022 i al 2026. Aragó, que es va despenjar de l’acord tècnic per al repartiment de proves, presentarà dilluns a la seu del COE la seva contraoferta a la que COE, Generalitat i Govern espanyol cataloguen de «proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica».

Mirambell, cara visible

Si bé Kilian Jornet és una de les cares visibles de Stop Jocs Olímpics, Ander Mirambell, abanderat espanyol en els últims Jocs de Pequín, ha participat en l’acte pel ‘sí’. «No és la salvació del Pirineu, però sí una oportunitat», ha apuntat Gerard Sabarich, alcalde de Rialp, abans d’assenyalar que se senten «discriminats» perquè «de vegades fa la sensació que hi ha dues Catalunyes». La votació al territori català serà el 24 de juliol i hi haurà dues cites amb les urnes: una a l’Alt Pirineu i Aran, on tindrien lloc les proves, i una altra al Berguedà, el Solsonès i el Ripollès.

Missatge a Lambán

Samper ha reconegut que hauria preferit que no hi hagués consulta, però que no li fa «cap por» i està convençut que el sí guanyarà «folgadament». Això sí, ha fet una crida a Javier Lambán, president aragonès, i al COE per alinear-se tots en la mateixa direcció, perquè si guanya el ‘no’ a l’Alt Pirineu i Aran «no hi haurà Jocs a Catalunya ni a l’Aragó». «Li diria a Lambán que escolti els tècnics. Si els escolta hi haurà acord dilluns i anirà molt bé», ha destacat el president de la FCEH.