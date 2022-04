La Copa del Rei espera a l’estadi de La Cartuja. Falten poques hores perquè arrenqui la gran final entre el Betis i el València en la lluita per un títol que desperta il·lusió en les dues aficions. A Mestalla encara dura la ressaca de l’última Copa, conquerida la temporada 2018-2019 davant el FC Barcelona (1-2), i al Benito Villamarín la festa del 2004-2005 després d’haver derrotat l’Osasuna ha quedat gravada com un bonic record, i no tant com una cosa palpable.

Manuel Pellegrini s’ha encarregat de tornar els bètics a la realitat, a aquella que tot club vol viure amb la disputa pels trofeus en el final de la campanya. Dolorós va ser caure precisament davant el València en les semifinals fa tres edicions. Els andalusos es van quedar llavors a les portes d’una gran cita, una a la qual sí que podran assistir aquest dissabte a la seva ciutat, tot i que no al seu estadi. José Bordalás té ganes de victòries després d’una temporada irregular. Els ‘ché’ tornen a agafar-se a la Copa com a gran carta per salvar una campanya en la qual no han aconseguit presentar candidatura ferma als llocs que donen accés a competicions europees. La desena posició en la Lliga posa el focus a La Cartuja, davant un rival ‘nivell Europa’, com ho és aquest Betis. El partit començarà a les 22.00 hores d’aquest dissabte i es podrà seguir en directe i en obert per Telecinco i també a través de DAZN.