Des de l’aturada de seleccions, la ‘Xavineta’ no ha tornat a arrencar. Després de l’exhibició al Bernabéu, el Barça ha gripat: només ha guanyat, i patint, dos dels seus últims cinc partits. La ‘Pedridependència’ s’ha fet palpable: el centrecampista canari va jugar dues estones davant el Llevant i l’Eintracht abans de lesionar-se i dir gairebé adeu a la temporada. Sense ell els seus companys es van acomiadar gairebé definitivament de LaLiga després de caure davant el Cadis en un partit en el qual van tornar a evidenciar la falta d’arguments ofensius, més enllà del desequilibri de Dembélé.

«L’objectiu ara és la segona plaça. És decebedor però és la nostra realitat», ha reconegut el tècnic. Gairebé descartada la victòria l’objectiu ara és amarrar un segon lloc tant havia costat aconseguir. Els blaugrana no poden relaxar-se: estan empatats a 60 punts amb Atlètic i Sevilla, tot i que tenen un partit menys. Aquest dijous (21.30 hores, Movistar) visiten Anoeta, un camp que no se’ls dona bé, i a un rival que també aspira a aconseguir un bitllet per a la Champions.

🗣Xavi: "Tenemos que volver a enganchar a la gente. Hay que rehacerse" pic.twitter.com/pknoTrpdOj — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) 20 de abril de 2022

Espera un contrincant que es tanqui menys que l’Eintracht i el Cadis. «La Reial és un gran equip, Imanol és un grandíssim entrenador, s’assembla molt al nostre model de joc. Són un exemple. Serà un rival difícil, és un camp que no se’ns dona bé –ha valorat Xavi–. S’ha acabat l’enuig, ara torna la il·lusió. S’ha de sortir de la dinàmica negativa. És un rival directe per a la Champions. Serà difícil aconseguir l’objectiu però depèn de nosaltres». El Barça només ha guanyat en dues de les seves últimes visites de lliga a Anoeta.

«Partit de sis punts»

Malgrat acomiadar-se de l’Europa League i LaLiga, ha recordat que l’objectiu quan el van fitxar era classificar l’equip per a la màxima competició continental. «No passem el millor moment de la història ni futbolístic, ni social ni econòmic. Tornem a fer un ‘reset’ i a il·lusionar la gent, començant per demà ja», ha assenyalat assegurant que «és un partit de sis punts».

89% de punts amb Pedri, 49% sense ell

Amb Pedri el Barça ha guanyat un 89% en Lliga, sense ell només un 49%. «És una baixa importantíssima. Com ho és la d’Ansu, Araujo o Piqué. Quan no hi són l’equip se’n ressent», ha valorat l’entrenador barcelonista, que recupera Piqué per al Reale Arena. «Si ell està disponible per jugar, ens trobarem el gran Piqué», ha assenyalat Imagino Alguacil, que recupera Zaldua en el lateral dret però haurà de buscar un substitut per al sancionat David Silva. El preparador donostiarra va despatxar l’assumpte de les comissions per la sessió a l’Aràbia Saudita de la Supercopa amb un «passo paraula». Sobre la polèmica Xavi creu que tant ell com Luis Rubiales «estan mirant pel bé de la gran majoria» i no creu que afecti els arbitratges en el que queda de Lliga. «Ni en sortirem beneficiats ni perjudicats»

Reial Societat: Remiro; Zaldua, Zubeldia, Le Normand, Rico; Zubimendi, Merino, Rafinha; Januzaj, Sorloth i Isak.

Barcelona: Ter Stegen; Alves, Araujo, Piqué, Alba; Busquets, Frenkie de Jong, Gavi; Dembélé, Aubameyang i Ferran Torres.

Àrbitre: Del Cerro Grande (Comité Madrileño).

Estadi: Reale Arena.

Hora: 21.30 Movistar