Mentre segueix la incertesa sobre quina temperatura hi haurà el 2030, la que no para de baixar és la de la candidatura olímpica de Catalunya i Aragó per als Jocs d’Hivern d’aquell any. Si dilluns l’alcalde de Saragossa, <strong>Jorge Azcón</strong>, que assegurava que l’havien «alarmat» les declaracions en EL PERIÓDICO de <strong>Mònica Bosch</strong>, coordinadora de la candidatura Barcelona Pirineus 2030, aquest dimarts ha sigut el president aragonès el que ha apujat una mica més el foc olímpic.

Javier Lambán ha tornat a la càrrega, afirmant que el seu govern «no pot acceptar per dignitat» el projecte validat pel COE, CSD i Generalitat, qualificant de «desafiament» la reunió de l’1 d’abril passat. El Secretari d’Estat per a l’Esport, José Manuel Franco, la consellera de Presidència de la Generalitat, Laura Vilagrà, i el president del Comitè Olímpic Espanyol, Alejandro Blanco, van validar fa tres setmanes «la proposta presentada, debatuda i acordada per la Comissió Tècnica» davant la cadira buida que havia deixat Aragó.

«Aragó ha actuat amb lleialtat al COE i a Espanya. Els Jocs del 2030 són una oportunitat que no pot perdre, però no pot acceptar la proposta per dignitat i per no perdre la capacitat de competir amb el Pirineu català. L’acord del president del COE i la ‘senyoreta’ de Catalunya em sembla un insult a la intel·ligència», ha afirmat Lambán en els Esmorzars Informatius d’Europa Press.

Unes paraules que han tingut resposta des de la Generalitat. «¿La ‘senyoreta’ de Catalunya’, president Lambán? Un ‘clàssic’ quan s’acaben els arguments (o no es tenen) i surt la vena masclista rància. Aquest #masclisme ha de deixar de ser normal i és especialment indigne quan el que ho fa és un càrrec públic», ha assestat la consellera d’Igualtat i Feminismes, Tània Verge. Fonts de l’executiu han expressat que la Generalitat estava «indignada amb els comentaris masclistes» de Lambán, que després de l’andanada ha anunciat que es presentarà a la reelecció l’any que ve.