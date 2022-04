Ningú va travessar ahir a la nit el riu Main per asseure’s al Camp Nou. I la veritat, molt pocs van ser els que abans del partit es van concentrar davant la porta 15 per protestar i mostrar el tremend enuig per la invasió alemanya de la setmana passada. Molt soroll, sobretot quan TV3 connectava les seves càmeres, i gairebé més periodistes que manifestants. Joan Laporta donarà aquest dimarts explicacions per l’embolic de les entrades de l’Europa League. Però ho farà sense la preocupació d’haver vist milers de barcelonistes demanant la seva dimissió pel succeït dijous davant l’Eintracht de Frankfurt.

El Camp Nou va recuperar la seva essència, la de tota la vida, la del camp que presenta una entrada correcta (57.495 espectadors) però que no s’omple perquè els dilluns són per posar-se al sol, si fa bo com va passar, per acomiadar les festes de Setmana Santa, però no per estar pendent del rellotge i que a les 9 de la nit hi ha partit del Barça amb els nens malhumorats perquè l’endemà cal aixecar-se aviat per tornar a l’escola després de les vacances.

De fet, si hi va haver crítiques, si hi va haver debat, tot es va acabar, com dicta la tradició, quan la pilota va començar a rodar sobre la gespa del Camp Nou. Perquè aquest dilluns sí que hi va haver seguidors rivals, els que vestien de groc en comptes de blanc, però lluny de la xifra exagerada, d’aquests més de 25.000 seguidors alemanys que van mostrar la fe cap al seu equip viatjant a Barcelona, quan altres equips mai es mouen en aquestes xifres i menys en uns quarts de final de la segona competició continental. Aquest dilluns, només hi va haver 250 seguidors gaditans, els que cantaven allò de «amarillo se pinta la cara» per entrar al Camp Nou i mirar de disfrutar amb un equip que no es rendeix per evitar el descens.

I si no hi va haver més de 57.495 espectadors va ser per la vaga convocada per la grada d’animació que va decidir no acudir a la zona habitual del gol nord del Camp Nou en protesta per l’ocorregut dijous en la invasió alemanya. Hi va haver contactes de la directiva per veure si els joves animadors canviaven d’opinió. Però no, el buit d’aquesta zona de l’estadi va recordar les imatges del Camp Nou quan es jugava a porta tancada a conseqüència de la pandèmia.

Les explicacions

I aquest dimarts, el president Laporta exposarà a les 12 del matí (Esport3 i Canal Barça) les conclusions de la ràpida investigació oberta per aclarir què havia passat i com havien aconseguit tantes entrades els seguidors de l’Eintracht. Segons va avançar aquest dilluns el diari ‘Sport’ la directiva ha estimat que almenys 10.000 d’aquestes localitats van arribar a mans dels seguidors alemanys a través dels socis que les van situar als canals habituals de venda d’entrades a través d’internet.

Falta per saber com van aconseguir la resta de localitats i falta també per confirmar la que sembla primera iniciativa de la directiva blaugrana per a futures cites internacionals i que passa perquè les entrades venudes siguin nominatives.