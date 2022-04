Després que Enric Masip, assessor del president-executiu del Barça, Joan Laporta, assenyalés els socis, en un tuit publicat minuts abans que comencés el Barça-Eintracht de Frankfurt al Camp Nou, perquè s’havien venut l’abonament, Miquel Camps, portaveu adjunt de la Junta Directiva del Barça, acaba de penjar una història al seu compte de Facebook en què insisteix en aquesta acusació i reitera que «ha quedat demostrat que el club no va vendre entrades als alemanys».

Camps explica que «malgrat els filtres que va posar el club, com per exemple evitar que compressin amb targetes alemanyes, tot i així, la picaresca va fer que aconseguissin pràcticament totes les entrades». El portaveu adjunt, malgrat que el Barça encara no ha donat una versió oficial del que va passar dijous a la nit, assenyala que «hi va haver socis que van comprar entrades i les van revendre, tour operadors amb Vises espanyoles....jo vaig ser al Palau, a les 18.00 hores, i us juro que vaig veure amb els meus ulls cues i cues de socis venent els seus abonaments a cues i cues d’alemanys».

Després d’aquesta acusació, Camps, que forma part del nucli més pròxim a Laporta amb Rafa Yuste i Elena Font, la portaveu oficial, demana disculpes «als socis que van venir i van viure situacions complicades» i assegura, al final de la seva història, que «no deixarem que torni a passar» després de recordar que tant abans de començar el partit, com en el descans, i a l’acabar «hi va haver discussions, crits, vergonya, exigència d’explicacions amb tothom que em creuava i reconeixement de culpa».