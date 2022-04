Tres gols en el primer temps, quan va saber aprofitar els errors del Manchester City, van permetre que el Liverpool encarrilés la classificació per a la final de la Copa anglesa i resistir la reacció que havia d’arribar, tard o d’hora, del Manchester City. Va arribar tard, massa tard, perquè pogués capgirar el marcador. El gol de Bernardo Silva, l’encara insuficient 2-3, es va cantar en el minut 91.

El Liverpool va encertar en les tres ocasions clares que se li van presentar durant el primer temps i va deixar noquejat el seu rival. L’estira-i-arronsa de la Premier de la setmana passada (2-2 a l’Etihad) no es va repetir. Falta per veure si hi haurà un nou episodi en una hipotètica final de la Champions si els dos equips eliminen el Reial Madrid, el City, i el Vila-real, el Liverpool.

El conjunt de Jürgen Kloop no va patir els mateixos problemes que en l’últim enfrontament i sempre va manar. Al camp i al marcador. Konaté va deixar anar un imponent cop de cap en un córner i molt poc després Mané es va llançar als peus de Steffen, el porter suplent d’Ederson, per robar-li la pilota molt a prop de la línia de gol. Acomplexat i vençut, el City va mirar atònic una gran jugada col·lectiva dels ‘reds’ a la frontal de l’àrea, que Mané va culminar amb una fantàstica gardela amb la dreta.

Set canvis va fer Guardiola respecte a l’alineació contra l’Atlètic i set també Klopp respecte a l’equip contra el Benfica, però la diferència, l’enorme diferència, era que el Liverpool va poder jugar a Europa amb suplents pel bon resultat de l’anada (1-3 a Lisboa). Per a la semifinal va comptar amb més de mig equip descansat, i el fort ritme que sempre imprimeix en el joc no el va aguantar el City, castigat amb tres cops en el primer temps.

L’equip de Pep Guardiola necessitava reaccionar aviat per tornar-se a ficar dins el partit i ho va aconseguir gràcies a Grealish poc després de la represa. Va durar un sospir. El joc va millorar, però les ocasions no es van succeir fins al tram final, quan Klopp va donar el partit per guanyat a cinc minuts del final. Durant aquesta estona i el temps addicional va patir, amb el gol de Bernardo Silva i tres xuts desesperats de Fernandinho, Mahrez i Sterling.