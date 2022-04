L’Espanyol visita aquest diumenge el Wanda (16.15, Movistar) amb la tranquil·litat de tenir pràcticament assegurada la permanència a Primera. L’agònic gol contra el Celta de Wu Lei en el minut 89, el primer gol del davanter xinès a la Lliga d’aquest curs, va assegurar no només el triomf contra el conjunt de Vigo sinó també la continuïtat en l’elit. Els blanc-i-blaus, amb 11 punts de renda sobre el descens, miren amb més tranquil·litat els set partits que falten, començant pel d’aquest diumenge contra l’Atlètic. El dubte és com reaccionaran els matalassers després de la seva eliminació a la Champions.

Vicente Moreno, que va valorar que els blanc-i-vermells «van merèixer bastant més» en la tornada continental contra el campió anglès, desconfia de la resposta del rival: «Mai saps què és millor. Jo espero un equip que ho dona tot i que competeix, com sempre, de molt nivell».

Relleu de Yangel

Relleu de YangelEl tècnic blanc-i-blau va destacar la qualitat col·lectiva i individual de l’amfitrió, a qui visita amb la baixa de Yangel Herrera per acumulació de targetes grogues. «Ens dona molt, però no hi podem comptar i tenim variants. Ja tinc decidit el seu substitut», va comentar sobre l’absència del migcampista veneçolà.

Després de vuit jornades amb el triangle Bare-Herrera-Darder a la medul·lar, Morlanes podria ser el recanvi al Metropolitano. «És una opció, però tenim altres jugadors», va comentar Moreno.

Des que es va lesionar contra el Barça als set minuts de joc, el migcampista cedit pel Vila-real només havia jugat un dels últims set partits. Malgrat això, és un dels 13 únics blanc-i-blaus que ha superat els 1.000 minuts aquesta temporada.

«Faig com els altres entrenadors del futbol mundial. Intento jugar amb 11, no em deixen jugar amb més. I si mirem estadístiques, veurem que uns futbolistes juguen més que altres, les circumstàncies ho van determinant i sempre és flexible», va explicar Moreno sobre les poques rotacions. «La temporada passada també es comentava i resulta que érem dels que més jugadors havíem utilitzat». Ironies de la vida, Wu Lei, un dels jugadors que menys ha utilitzat aquesta temporada (el 19è), va deixar la permanència amb safata amb el seu gol contra el Celta.

Una victòria en 10 anys

El geni de Sergi Darder i l’olfacte de Raúl de Tomás són els principals arguments de l’Espanyol per intentar sorprendre un Atlètic a qui només ha guanyat a Madrid un cop en els últims 10 anys: va ser el 2018, quan es va convertir en el primer equip a guanyar al Wanda en partit de lliga.

Diego Simeone, satisfet perquè el seu equip «ho havia donat tot» contra el City, no vol excuses contra un rival que «està fent bons partits». D’entrada, només farà un parell de canvis respecte a dimecres (Vrsaljko i Correa per Griezmann i Reinildo) amb la intenció d’aprofitar l’empat entre el Betis i la Reial Societat per lligar la quarta plaça de Champions.

Atlètic de Madrid: Oblak; Vrsaljko, Savic, Felipe, Lodi; Llorente, Koke, Kondogbia, Lemar; Correa i Joao Félix.

Espanyol: Diego López; Óscar Gil, Calero, Cabrera, Pedrosa; Bare, Morlanes; Embarba, Darder, Puado i Raúl de Tomás.

Àrbitre: Figueroa Vázquez (C. Andalús).

Estadi: Wanda Metropolitano.

Hora: 16.15 (Movistar)