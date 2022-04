La Unió Esportiva Figueres ha girat la truita en el camp del Peralada aconseguint un valuós triomf (1-2) que permet a la Unió seguir lluitant per la permanència. L'equip de Moisés Hurtado s'ha imposat amb un doblet de Domi, oferint un joc més pràctic que el dels locals. Des de la banda, Hèctor Simón ha esperonat els seus jugadors per recuperar un marcador advers des del minut 2 del primer temps, quan el jugador figuerenc ha aprofitat bé la primera oportunitat que ha tingut des de dins de l'àrea gran.

La reacció local ha arribat en el minut 17 amb un bon xut de Joan Tomàs a passada de Youssef, que ha fet pujar l'empat al marcador. L'empat ha durat fins al descans, perquè tan bon punt ha començat la segona part, Domi ha tornat a treure or de la primera oportunitat que ha tingut. Els locals han lluitat per remuntar, però la Unió ha sabut defensar-se bé, generant ocasions de perill. Els dos equips podrien haver ampliat el marcador, però no han estat prou encertats. El municipal de Peralada ha registrat una bona entrada, amb la tribuna pràcticament plena. La Unió s'ha emportat els tres punts i ha capgirat, així, el resultat advers de la primera volta (1-4). Amb la derrota, el Peralada s'allunya de la part alta de la classificació de Tercera.