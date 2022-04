L’Astralpool CN Sabadell va guanyar aquest dissabte el 19è títol de lliga de la seva història després de derrotar (10-7) l’STM CN Mataró en el tercer i últim partit de la final de la Divisió d’Honor femenina de waterpolo disputat a casa, a Can Llong.

El conjunt vallesà va acabar aixecant el títol en una final molt disputada en què van guanyar el primer partit (11-9), van perdre el segon a Mataró (13-12) i van concretar el triomf en el tercer quart de l’últim duel amb una gran actuació col·lectiva en què Irene González, autora de quatre gols, va brillar en atac i la portera Laura Ester es va mostrar molt sòlida.

Superioritat de les campiones de lliga

El Sabadell va començar el partit de forma imparable des del primer gol de penal de Sabrina van der Sloot, al que es van afegir les dianes d’Irene González i Maggie Steffens per situar un contundent 3-0 al final del primer quart. La defensa asfixiant i l’actuació de Laura Ester van ser clau en aquest primer parcial.

El CN Mataró va despertar de la seva letargia en atac en el segon quart amb el gol de Bella Markoch (3-1), però dos gols d’Irene González i Nona Pérez van ampliar fins a quatre l’avantatge sabadellenc (5-1). Silvia Morell i Clara Cambray van col·locar l’equip de Dani Ballart a només dos gols de distància (5-3) fins que una nova diana de Nona Pérez, a tres segons del descans, va tornar els tres de diferència de l’inici del segon període.

L’equip de David Palma va fer un gran pas per guanyar el títol en el tercer quart amb dos gols d’Irene González i Judith Forca, que es van traduir en un important 8-3. El Mataró només va ser capaç d’anotar davant Laura Ester, excel·lent durant tot el partit, gràcies a un penal transformat per Simone van der Kraats per situar el 8-4 a vuit minuts del final.

En l’últim quart, el Sabadell va mantenir el Mataró a una distància prudencial amb dos gols d’Irene González i un altre de Sabrina van der Sloot, que van impossibilitar la reacció de les maresmenques malgrat els gols de Simone van der Kraats (2) i Anni Espar, que van posar el 10-7 final al marcador.

Maica García va aixecar la copa de campiones de lliga per al CN Sabadell en un any en què han sigut subcampiones de l’Eurolliga i la Copa de la Reina.