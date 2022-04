Carlo Ancelotti va comparèixer en roda de premsa abans del partit que l’enfrontarà diumenge al Sánchez Pizjuán (21 hores) al Sevilla i va comentar les declaracions de Xavi Hernández en les quals parlava de l’exigència de ser entrenador del Barcelona perquè se li exigeix guanyar i jugar bé. «Sobre el que ha dit Xavi, crec que els dos tenim les nostres exigències en cada club. Entrenar no és simple, és complicat. No sé si és més complicat entrenar el Barcelona o el Reial Madrid. És un treball que ens agrada fer», va apuntar en un primer moment.

¿Què és jugar bé?

Quan se li va insistir sobre si l’exigència que el Barcelona, com afirma Xavi, ha de guanyar jugant bé, l’italià va ser més categòric: «¿Què significa jugar bé? Cadascú té la seva opinió sobre això. Per mi, jugar bé és fer bé la fase de possessió, però també és fer bé la fase durant la qual no tens la pilota. Jugar bé significa fer-ho bé quan ataques i quan defenses. Això últim ho pots fer amb bloc baix, bloc mitjà o pressió alta. Ningú em convencerà d’això. He llegit molt aquests dies sobre el plantejament de l’Atlètic a Manchester. Per mi, l’Atlètic ha defensat molt bé a Manchester. Amb la pilota podia haver fet més coses, però en defensa ho va fer molt bé».

Sobre el partit contra el Sevilla, el tècnic va apuntar: «Necessitem guanyar o sumar punts. Tothom està esperant la punxada del Reial Madrid. La Lliga està encara oberta. Cada partit pot ser una trampa. Sabem el valor del Sevilla, que encara lluita per guanyar-la, per això estem preparats.»

Carletto també va treure importància a l’enuig de Kroos després de ser substituït contra el Chelsea: «No m’ha molestat que Kroos s’enfadi amb l’entrenador. No necessito parlar. No tinc cap problema amb ell perquè és una persona de molt nivell. Tot acaba al final del partit». I es va desfer en elogis amb Militão: «M’ha sorprès molt. Té marge de millora. Pot millorar en l’aspecte de la concentració. És molt ràpid, molt fort en l’un contra un, en el joc aeri. Ha de millorar la lectura defensiva i de vegades confia massa en el seu físic. Però està fent una temporada espectacular».