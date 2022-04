Els Phoenix Suns s’han guanyat el dret a entrar en els ‘play-off’ de l’NBA, que s’obriran aquest dissabte i acabaran com a màxim el 19 de juny, com l’aspirant més sòlid a destronar els vigents campions, els Milwaukee Bucks. Després de 82 partits de temporada regular, l’equip de Monty Williams truca amb força una altra vegada a les portes d’un títol esquiu. El van tenir a prop fa un any (van dominar la final per 2-0 però van caure finalment contra els Bucks) i el van acariciar el 1993 amb Charles Barkley com a MVP. Els Bulls de Jordan els van privar d’aquest privilegi.