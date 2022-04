Pedri continua pagant el preu d’haver encadenat 76 partits en 11 mesos des que va debutar amb el Barça. Aquesta temporada el centrecampista canari només ha pogut disputar quatre partits, un parell de Lliga i un parell de Champions. I segurament no podrà tornar a jugar fins a l’any que ve.

Segons ha avançat ‘Esport 3’, el jove talent blaugrana estarà un mes més de baixa després d’haver recaigut de la seva lesió. Semblava que podia arribar a temps per tornar a l’inici de l’era Xavi però es perdrà el derbi contra l’Espanyol. No només això sinó que tampoc serà al Camp Nou en el transcendental partit de Champions contra el Benfica, crucial no només per al futur europeu sinó també de les arques del club.