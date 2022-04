Pedri va acabar la primera part amb mala cara. S’havia lesionat. Ja no va aparèixer en la segona meitat en una nefasta nit per als blaugrana. El jove canari no podia continuar. S’havia fet una lesió muscular a la cama esquerra, segons va informar el club blaugrana en ple duel amb l’Eintracht. No va voler precisar si aquestes molèsties el tindran, com ha revelat el diari ‘As’, entre sis i vuit setmanes de baixa, amb la qual cosa s’acomiadaria pràcticament de la temporada.