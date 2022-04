Estava anunciat des de fa una setmana just després de l’empat (1-1) al Frankfurt Stadium. Era una invasió planificada amb temps, perquè els seguidors alemanys –el Barça no ha precisat encara si n’eren 20.000, 25.000 o 30.000– tenien decidit venir al Camp Nou aprofitant el període vacacional de Setmana Santa. Aprofitaven també que hi havia 26.238 abonats que havien congelat el seu accés al seu seient a l’estadi a l’inici d’aquesta temporada a causa de la pandèmia.

Estava anunciat i previst, però el Barça no va saber com aturar aquesta invasió alemanya, que ja va anar conquerint hores abans la ciutat anunciant el que es veuria després al Camp Nou. Els carreres del voltant de l’estadi van quedar col·lapsats perquè els aficionats alemanys van prendre el centre de la calçada. Anaven camí del temple blaugrana, on dues hores abans d’iniciar-se el partit estaven instal·lats a la zona més alta, la que tradicionalment està reservada a l’afició visitant.

Allà es van instal·lar 5.000 seguidors de l’Eintracht, els que regula la UEFA, que permet el 5% de l’aforament de l’estadi per a l’equip visitant. Després, a poc a poc, aquesta taca blanca es va anar estenent per la tribuna principal, els laterals i fins i tot la tercera graderia, completant una imatge mai vista al Camp Nou, on el Barça va jugar com si fos un equip visitant.

Els aficionats alemanys van aconseguir el control de l’estadi dues hores abans i van marxar també dues hores després, celebrant l’eliminació del Barça com si estiguessin a casa seva. I així ho van sentir perquè va ser seva durant una nit que va provocar la vergonya de Laporta. I del barcelonisme.