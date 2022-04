Ara fa cent anys, el 1922, passava quelcom inèdit a la Jonquera: naixia el seu primer club de futbol. Ho feia amb el nom de Football Club la Jonquera, i era una secció de la Societat la Unió Jonquerenca. El grup, a poc a poc, agafà volada, tot i que fins a la Guerra Civil tingué una trajectòria intermitent. Als anys 40 fou rebatejat com a Unió Esportiva La Jonquera, nom que encara manté, igual que manté viu l’esperit del primer dia. I és que celebrar un centenari és una efemèride única, però celebrar cent anys de vida ininterromputs, certament no és peccata minuta.

Una celebració d’alçada

Tal com explica Joan Budó, president del club, «fem cent anys i és una efemèride que cal celebrar. Però ho fem d’una forma honesta; a l’abast de les nostres possibilitats». Això no obstant, per commemorar el centenari, s’han ideat activitats i propostes per a tots els gustos. «Hem fet samarretes noves per a totes les equipacions amb el logo del centenari. També fem un cicle de taules rodones i conferències per parlar de diversos aspectes del futbol: el base, el regional, el femení, etc.», diu Budó.

Tanmateix, el president del club afirma també que s’està organitzant, de cara a l’estiu, un torneig d’equips que enguany celebrin cent anys. I també s’està ideant una competició molt especial: «El partit del centenari, que estem mirant de fer-lo amb clubs de nivell».

La celebració de les deu dècades de vida de la UE La Jonquera es complementa amb un sopar popular, una trobada d’exjugadors, una exposició, un vídeo commemoratiu i quelcom ben especial: «Un àlbum de cromos històrics, i també de tots els jugadors de totes les categories que aquest any han estat al club», detalla Budó.

Tanmateix, la celebració del centenari també té un toc musical, i és que aquest any s’ha estrenat un nou himne: «El que teníem era de finals dels anys 80, i tot i que estava molt bé, havia quedat una mica antiquat. Ara hi ha altres gustos musicals», diu Joan Budó, que afegeix: «Per això un grup de músics de la Jonquera han compost i enregistrat un nou himne». Com a curiositat, la veu l’ha posat en Kim Viarnés, el màxim golejador històric del club.

Queda molt camí per recórrer

Després de cent anys de vida, el Club encara té molt camí al davant. «La salut del club, és bona, perquè no tenim pretensions. Nosaltres sempre ho hem dit, volem adaptar el club a la realitat de la Jonquera. Aquest és un municipi de 3.000 habitants. I sí que tenim 10 gasolineres i 10 supermercats, però no deixem de ser un poble», explica Budó, que afegeix: «Tot i això, tenim un equip a primera catalana, que enguany baixarà a segona, però no passa res. L’any que ve competirem la mar de bé i intentarem tornar a primera. I també tenim un equip a tercera catalana, i onze equips base. Per tant, tenim al voltant de 200 jugadors que fan futbol, sempre amb l’objectiu de poder practicar el que els agrada i a casa, que és el que creiem que ha de ser l’esport amateur; ser un element més de la vida social del poble».

La unió de generacions

La Unió Esportiva la Jonquera ha estat i és molt més que un club; l’equip ha unit generacions. «Encara tenim persones que havien estat jugadors i es troben amb els més joves. Per exemple, hi ha el Miquel Cruzado, que ara té 96 anys i que als anys 40 havia estat el porter del club; i també hi ha diverses persones que havien estat jugadores que ara tenen més de 80 anys», diu, content i amb emoció, Joan Budó, que també havia estat jugador durant vint-i-un anys (entre les dècades dels 50 i els 70), i actualment és el soci número 1 de l’entitat.

I és que, tal com diu Budó: «La gràcia d’aquest aniversari és aquesta: compartir moments entre diverses generacions de persones de la Jonquera que han compartit i gaudit del futbol». Que per molts anys més la Unió Esportiva La Jonquera pugui continuar unint vides i passions.